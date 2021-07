Hochwasserkatastrophe: Wie kann man sich schützen?

Anzeige

Überflutete Straßen, eingestürzte Häuser, Schlammlawinen, Rettungskräfte, die in Booten versuchen, Menschen aus den Trümmern zu retten – in weiten Teilen Deutschlands haben heftige Regenschauer ein Bild der Verwüstung angerichtet. Aus kleinen Flüssen wurden innerhalb kürzester Zeit reißende Ströme, es kam zu einem Jahrhunderthochwasser. Doch wieso?

„Es ist ein sehr langanhaltendes, ausdauerndes Regengebiet“, weiß Holger Schüttrumpf, Professor für Wasserbau an der RWTH Aachen. „In den vergangenen Wochen hat es bereits stark geregnet, das heißt, die Böden waren vermutlich schon gesättigt. Und dann kamen die großen Wassermengen aus dem Mittelgebirge hinzu.“ Dort gebe es kaum Deiche und Talsperren, und nur vereinzelte Hochwasserrückhaltebecken, sodass die Wassermassen ungehindert in die Städte strömen konnten.

Dutzende Menschen werden bis heute vermisst – oder sind gestorben. „Viele sind von den Fluten überrascht worden“, sagt Schüttrumpf, der selbst vor Ort war, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Strömungsgeschwindigkeiten seien so hoch gewesen, „selbst der Weltrekordhalter im 100-Meter-Schwimmen wäre nicht in der Lage gewesen, gegen sie anzukommen“. Oftmals sind die Menschen einem Hochwasserereignis hilflos ausgesetzt. Doch es gibt Möglichkeiten, um sich halbwegs zu schützen.

Unwetter-Warnapps

Zur Warnung vor Unwettern, Hochwasser und anderen Gefahren sind beispielsweise Warnapps für das Smartphone entwickelt worden. Sie bieten unterschiedliche Informationen und Funktionen. Die vier bekanntesten Warnapps in Deutschland sind „Warnwetter“, „Nina“, „Katwarn“ und „Biwapp“:

Name der App Preis Systeme Funktionen Warnwetter kostenlose Version

Vollversion: 1,99 Euro Android, iOS, Windows Deutschlandkarte mit Unwettersituation, Warnung vor Hochwasser, Sturmflut und Lawinen, Küstenwarnungen, Prognose zu Zugbahnen von Gewittern, konfigurierbare Alarmierungsfunktionen

Vollversion: Werte und Voraussagen zu Niederschlag, Wind, Blitzen Nina kostenlos Android, iOS Amtliche Gefahrenmeldungen für abonnierte Orte, Standortwarnungen, Corona-Informationen, Handlungsempfehlungen und Kontaktstellen Biwapp kostenlos Android, iOS Amtliche Gefahrenmeldungen, Standortwarnungen, Unwettermeldungen des DWD, Informationen zu Straßensperrungen, Bombenentschärfungen, Schulausfällen Katwarn kostenlos Android, iOS, Huawei Deutschlandweite Warnübersicht, ortsbezogene Warnungen, Weiterleiten und Teilen von Warnungen

Warnwetter

Die App des Deutschen Wetterdienstes versorgt auch die Einsatzkräfte im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz mit Informationen zu Warn- und Wettersituationen. Auf der nach Gefahrenlage eingefärbten Deutschlandkarte kann die Unwettersituation schnell erfasst werden. Die App beinhaltet Warnungen vor Hochwasser, Sturmflut und Lawinen sowie Küstenwarnungen. Über einen Warnmonitor werden zudem die prognostizierten Zugbahnen von Gewitterzellen angezeigt.

Bis auf Gemeindeebene informiert die App über die Warnlage in Deutschland. Eine Alarmierungsfunktion per Pushnachricht kann für bestimmte Ort konfiguriert werden. Wer die Ortungsfunktion aktiviert, kann sich zudem vor Unwetterereignissen wie Gewitter, Schnee oder Glätte vor Ort warnen lassen.

Die kostenpflichtige Vollversion bietet außerdem aktuelle Werte und Voraussagen zu Niederschlägen, Wind, Temperaturen und eine Blitzortung.

Nina

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „Nina“ ist ein Angebot des Bundes und informiert in unterschiedlichen Gefahrenlagen über Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes. Dazu zählen Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwassermeldungen der Bundesländer, aber auch Informationen über Großbrände oder die Ausbreitung von Gefahrenstoffen. In der Corona-Pandemie wurde die App außerdem mit Informationen zu Infektionszahlen oder regionalen Maßnahmen erweitert.

Die wichtigste Funktion der Nina-App ist die Übermittlung von amtlichen Gefahrenmeldungen. Nutzerinnen und Nutzer können verschiedene Orte abonnieren, für die sie gewarnt werden möchten. Wer möchte, kann auch seinen Standort übermitteln und so standortbezogene Warnungen empfangen.

Im Fall einer Warnung informiert Nina über das Gefahrengebiet, die Warnstufe und gibt Handlungsempfehlungen für die jeweilige Situation. Außerdem werden weitere Informationsquellen wie etwa Bürgerhotlines und hilfreiche Webseiten aufgelistet.

Biwapp

Die Bürger Info- und Warn-App „Biwapp“ wurde von einer Lüneburger Softwarefirma entwickelt. Feuerwehren und Katastrophenschützer waren an der Entwicklung beteiligt. Biwapp wird von vielen Kommunen genutzt, um Bürgerinnen und Bürger vor Risiken und regionalen Einschränkungen zu warnen. Über das Programm werden Katastrophenwarnungen von Behörden, Gemeinden oder Städten versendet. Auch Meldungen des Deutschen Wetterdienstes sind in die App integriert.

Auch Biwapp bietet eine standortbezogene Warnfunktion und kann für verschiedene Orte konfiguriert werden. Über Katastrophenwarnungen hinaus bietet die App außerdem zusätzliche Informationen, etwa über Straßensperrungen, Brände oder Schulausfälle. Dabei lässt sich einstellen, zu welchen Themen man aktuell informiert werden möchte. Der Fokus der App liegt nicht ausschließlich auf Katastrophen, sondern auf häufiger auftretenden, besonderen Situationen.

Katwarn

Katwarn ist das Katastrophenwarnsystem des Fraunhofer-Instituts und wurde im Auftrag der öffentlichen Versicherer entwickelt. Die App leitet offizielle Warnungen deutschlandweit oder gefiltert nach betroffenen Regionen weiter. Außerdem werden über die Anwendung Handlungsempfehlungen bereitgestellt.

Auch Katwarn bietet die Möglichkeit, Orte zu abonnieren und standortbezogene Warnungen zu aktivieren. Wer kein Smartphone hat, kann Kartwarn auch als SMS- oder E-Mail-Dienst für eine bestimmte Postleitzahl abonnieren. Auf diesem Weg ist aber nur ein Teil der Warnungen erhältlich.

Über amtliche Gefahrenmeldungen hinaus bietet die App außerdem frei wählbare Themenabos an, etwa zu Produktrückrufen.

Hochwasserexperte: „Wir müssen unterschiedliche Wege der Warnungen finden“

Von den Apps Nina und Katwarn weiß Schüttrumpf, dass sie rechtzeitig gewarnt haben. Auch er wurde auf seinem Smartphone über die Unwetterlage informiert. Er gibt jedoch zu bedenken, dass mithilfe der Warnapps nicht alle Menschen erreicht werden können. „Wir müssen unterschiedliche Wege der Warnungen finden“, sagt der Hochwasserexperte. Es müsse auch im Radio und Fernsehen vor potentiellen Überschwemmungen gewarnt werden, oder indem Leute von Haus zu Haus gehen. Schüttrumpf beobachtet zudem, dass die Warnungen der Apps oftmals nicht ernst genommen werden. Dabei sei es wichtig, dass sich jede und jeder rechtzeitig auf Überflutungen vorbereite, zum Beispiel indem er oder sie Sandsäcke, Pumpen oder Generatoren organisiere.

Diese Tipps gibt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf seiner Internetseite. Ferner empfiehlt die Behörde, wertvolle Möbel, Gegenstände oder Computer in höheren Stockwerken aufzubewahren, sowie Heizöltanks gegen Auftrieb zu sichern, indem sie in der Wand verankert und mit Ballast beschwert werden.

Im Haus sollten bei einer drohenden Überschwemmung zunächst Kellerräume geräumt werden, in die Grundwasser hineinlaufen kann. Prof. Helmut Grüning, Experte für Wasserversorgung und Entwässerungstechnik an der FH Münster, warnt in diesem Zusammenhang: „Nicht in den Keller gehen, wenn Wasser drin ist!“ Das kann lebensgefährlich sein. Er empfiehlt zudem wasserdichte Fenster und eine Rückstausicherung. Letztere verhindert, dass das Abwasser aus der Kanalisation hochgedrückt wird. Grundsätzlich sollte wertvoller Hausrat nicht in den Kellerräumen stehen. Bei Überflutungen können Keller innerhalb von Sekunden volllaufen. Dann lassen sich Türen nicht mehr öffnen und es besteht die Gefahr, dass Menschen ertrinken. Druckdichte Türen und Kellerfenster verhindern das Eindringen von Oberflächenabflüssen. Eine Rückstausicherung verhindert den Rückstau aus der Kanalisation. Bei Wasser im Keller besteht zudem die Gefahr, dass Menschen einen Stromschlag erleiden. Bei Überflutungen dürfen Kellerräume nicht betreten werden.

Bei extremem Hochwasser: Nicht im Haus bleiben!

Wer im Auto unterwegs ist, sollte frühzeitig gefährdete Parkplätze oder Garagen verlassen, rät das BBK. Vor allem in Tiefgaragen kann bei Hochwasser schnell Lebensgefahr entstehen. Auch durch überflutete Straßen zu fahren, ist nicht zu empfehlen. Das Wasser kann im Motorraum schwere Schäden verursachen. Wenn das Fahrzeug bis über die Räder im Wasser steht, sollte man sich besser abschleppen lassen.

Droht ein extremes Hochwasser, gibt es nur einen Weg, um sich zu schützen: „Dann sollte man sich nicht aufs Dach oder ins Obergeschoss retten, sondern wirklich das Gebäude verlassen und wegfahren, am besten zum nächst höheren Berg“, sagt Schüttrumpf. „Was man gar nicht machen sollten: Wenn das Wasser am Gebäude steht, dortbleiben. Denn das Wasser hat eine gewaltige Kraft, die die Häuser zum Einstürzen bringen kann.“

Schüttrumpf: „Hochwasserschutz konsequenter umsetzen“

Schüttrumpf ist überzeugt, dass es in den kommenden Jahren immer wieder zu derartigen Naturkatastrophen kommen wird. „Wir werden uns nie hundertprozentig schützen können“, sagt er. „Was wir verbessern müssen, sind zum einen die Frühwarnsysteme. Zum anderen muss der Hochwasserschutz konsequenter umgesetzt werden.“

Sein Münsteraner Kollege Grüning stellt in diesem Zusammenhang ganz konkrete Forderungen: „Wir müssen komplett umdenken. Die Deiche müssen weg, wir brauchen Hochwasserräume. Die Gewässer müssen sich ausbreiten können.“ Man sei bereits dabei die „Sünden der Vergangenheit“, etwa Flussbegradigungen, zu beseitigen. „Diese Arbeit muss jetzt forciert werden.“ Gewässer müssen sich ausbreiten können, damit Hochwasserwellen abgeflacht werden. Dazu müssen Deiche zurückgebaut werden, um dem Gewässer Platz zulassen. In der Vergangenheit wurden Gewässer begradigt. Dadurch erhöht sich die Fließgeschwindigkeit. Gewässer müssen im Einklang mit der Natur gestaltet werden. Hier ist künftig noch eine Menge zu tun.