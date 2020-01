Himmelslaternen in Deutschland: Sind sie verboten und wie gefährlich sind sie?

Anzeige

Himmelslaternen sollen das Großfeuer im Krefelder Zoo ausgelöst haben, bei dem das komplette Affenhaus niederbrannte und fast alle Tiere starben. Das teilte die Polizei Am Neujahrsmorgen mit. Aber hätten die Himmelslaternen dort überhaupt fliegen dürfen? Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was sind Himmelslaternen?

Bei Himmelslaternen, auch Fluglaternen oder Sky Lanterns genannt, handelt es sich um Lampions aus dünnem Reispapier, das durch Bambusstäbe seine Laternen-Form erhält. Sie funktionieren wie kleine Heißluftballons. In der Mitte ist eine brennbare Flüssigkeit oder mit Wachs getränkter Baumwollstoff, der angezündet wird und durch den Auftrieb der heißen Luft die Laterne in den Himmel steigen lässt.

In China ist die Himmelslaterne traditionell als Kong-Ming-Laterne bekannt und wird bei vielen Festen, wie dem chinesischen Neujahr, in großen Mengen eingesetzt.

Sind Himmelslaternen erlaubt?

Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist in Deutschland grundsätzlich möglich, aber mit starken Einschränkungen und teils nur mit einer Aufsteigerlaubnis. In den meisten Gebieten Deutschlands ist ein Einsatz aus Brandschutzgründen sogar grundsätzlich verboten. Beim zuständigen Ordnungsamt kann auf Nachfrage in Erfahrung gebracht werden, ob der Einsatz von Himmelslaternen erlaubt ist oder ob es eine zusätzliche Genehmigung der deutschen Flugsicherung bedarf. Einen entsprechenden Antrag kann man online auf der Website der Deutschen Flugsicherung stellen. Allerdings bezieht sich die Deutsche Flugsicherung ausschließlich auf Aspekte der Luftverkehrssicherheit. Für die Einhaltung anderer Vorgaben, wie Brandschutz, ist der Antragsteller selbst verantwortlich.

Wer trotz Verbot Himmelslaternen steigen lässt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro rechnen.

Wo darf man Himmelslaternen steigen lassen?

Grundsätzlich ist ein Aufstieg nicht in Waldgebieten und in der Nähe von Flugplätzen erlaubt. Da Himmerasaternen, auch Fluglaternen genannt, eine Gefahr für den Flugverkehr darstellen, wenn sie auf dem Radar der Flugüberwachung auftauchen, ist in § 16a, Absatz 4, der Luftverkehrs-Ordnung der Einsatz in der Nähe von Flughäfen geregelt. Demnach muss zuerst eine Flugverkehrskontrollfreigabe eingeholt werden.

Bei einem Aufstieg der Himmelslaternen, muss sichergestellt werden, das man Brandschutzbestimmungen, der Ordnung am Boden oder der öffentlichen Sicherheit gerecht wird. Weitere Ausschlusskriterien sind also Waldgebiete, leicht entflammbare oder explosionsgefährdete Plätze - wie Tankstellen, trockene Wiesen, Hochspannungsmasten oder in unmittelbarer Nähe zu Häusern oder Bäumen, wie die Experten von himmelslaterne.info mitteilen.

Auch bei starkem Wind darf man keine Fluglaternen steigen lassen, da dieser sie unkontrolliert in dicht besiedelte Wohngebiete oder gefährdete Plätze wehen kann.

Sind Himmelslaternen gefährlich?

Grundsätzlich ist der Gebrauch von Himmelslaternen nicht gefährlich. Allerdings kann sich das leicht entflammbare Reispapier bei falscher Handhabung oder ungünstigen Bedingungen schnell entzünden oder so auch große Brände auslösen.

Es handelt sich bei den Fluglaternen um eine offene Feuerquelle, bei der Vorsicht geboten ist. Die Flugrichtung kann nicht beeinflusst werden, da die Laternen nicht gesteuert werden können und der Landeort ist unbekannt. Durch starken Wind und eine trockene Umgebung, kann schnell eine Brandgefahr entstehen.