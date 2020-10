Herbstferien 2020: Wann beginnen die Schulferien?

Anzeige

Anzeige

Hannover. Das Schuljahr hat gerade erst begonnen, da gibt es schon die ersten Ferien. Im Oktober und November gibt es in allen Bundesländern Herbstferien. Die Länge reicht von wenigen Tagen bis zu zwei Wochen. In welchem Bundesland wann Ferien sind, lesen Sie hier.

Ursprung der Herbstferien

Die Herbstferien gingen aus den sogenannten Kartoffelferien hervor. Noch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden Kinder auf dem Land im Herbst von der Schulpflicht befreit, um bei der Kartoffelernte zu helfen. Eine Knochenarbeit, “Ferien” sind also eigentlich eine unpassende Bezeichnung. In Bayern gehen die Herbstferien auf die freien Tage an Allerheiligen und Allerseelen zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Herbstferien 2020 in den Bundesländern

Am frühesten haben Schüler in Rheinland-Pfalz und Hessen frei, hier beginnen die Herbstferien in diesem Jahr bereits am 30. September. Am spätesten gehen Baden-Württemberg und Bayern in die Ferien. Hier bekommen Schulkinder in diesem Jahr allerdings nur zwei beziehungsweise drei Tage um Allerheiligen herum frei.

Das sind die Termine der diesjährigen Herbstferien und unterrichtsfreien Tage, sortiert nach Bundesländern:

Baden-Württemberg 26.10. – 30.10.2020

+ 31.10.2020 Bayern 31.10. – 06.11.2020,

+ 18.11.2020 Berlin 12.10. – 24.10.2020 Brandenburg 12.10. – 24.10.2020 Bremen 12.10. – 24.10.2020 Hamburg 05.10. – 24.10.2020 Hessen 05.10. – 17.10.2020 Mecklenburg-Vorpommern 05.10. – 10.10.2020,

02.11. – 03.11.2020 Niedersachsen 12.10. – 23.10.2020 Nordrhein-Westfalen 12.10. – 24.10.2020 Rheinland-Pfalz 12.10. – 23.10.2020 Saarland 12.10. – 23.10.2020 Sachsen 19.10. – 31.10.2020 Sachsen-Anhalt 19.10. – 24.10.2020 Schleswig-Holstein 05.10. – 17.10.2020 Thüringen 17.10. – 30.10.2020

Anzeige

Quelle: Kultusministerien der Länder, Änderungen vorbehalten.

Herbstferien in Österreich und der Schweiz

Anzeige

In der Schweiz haben Schulkinder circa 13 Wochen Schulferien pro Schuljahr. Ein bis drei davon entfallen auf die Herbstferien. Die Länge variiert je nach Kanton. Auch in Österreich gibt es keine bundesweit einheitlichen Ferien im Herbst. In einigen Bundesländern legen Schulen sogenannte schulautonome Tage fest.