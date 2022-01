Großbritannien: Wärmster Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Anzeige

Das Vereinigte Königreich hat den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verzeichnet. Im St. James Park in London betrug die Höchsttemperatur an Neujahr 16,3 Grad Celsius, wie die Wetterbehörde am Sonntag auf Twitter bekanntgab. Der bisherige Rekord wurde 1916 in Cornwall gemessen. Damals lag die Temperatur am 1. Januar bei 15,6 Grad.

15,3 Grad: Neuer Temperaturrekord an Silvester im Vereinigten Königreich

Auch an Silvester gab es einen neuen Temperaturhöchstwert. In der Graftschaft Lincolnshire wurden 15,3 Grad gemessen. Der Rekord am 31. Dezember lag zuvor bei 14,8 Grad. Diese Temperatur wurde 2011 in Colwyn Bay in Wales gemessen.

Nach Angaben des Wetterdienstes seien das verhältnismäßig warme Wetter ein Resultat warmer und feuchter Luft, die von den kanarischen Inseln über das Vereinigte Königreich zieht. Die milden Temperaturen an Silvester und Neujahr sorgten in London sogar dafür, dass die Eislaufbahn des Londoner Somerset House geschlossen werden musste.