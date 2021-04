Google Earth: Neue Zeitraffer-Funktion zeigt Veränderungen von Landschaften

Anzeige

Mountain View. Der digitale Weltatlas Google Earth bekommt eine Zeitraffer-Funktion, mit der der Wandel einzelner Landstriche in den vergangenen Jahrzehnten sichtbar wird. Mit der Timelapse-Funktion kann man etwa sehen, wie Gletscher abschmelzen, Städte wachsen und der Regenwald zurückgeht. Für die Funktion wurden 24 Millionen Satelliten-Aufnahmen aus 37 Jahren zusammengeführt. In Zukunft sollen jährlich weitere Bilder dazukommen, wie Google am Donnerstag ankündigte.

Bei der Funktion gehe es nicht um das Heranzoomen, sondern das Herauszoomen, um sich einen Eindruck vom Zustand der Erde zu verschaffen, sagte Google-Earth-Chefin Rebecca Moore. Der Internet-Konzern stellte zugleich 800 Zeitraffer-Videos aus interessanten Orten auf eine neue Website und auf YouTube. Nutzer können aber auch eigene Videos erstellen und mit anderen teilen.

20 Petabyte an Bildern

Seit Ende 2016 gibt es die Funktion Timelapse schon in Google Earth Engine. Nun stehen die Daten auch in dreidimensionaler Form in Google Earth zur Verfügung. Das Material stammt von den Landsat-Missionen der Nasa und dem Copernicus-Programm der EU. Die Daten umfassen 20 Petabyte an Bildern, die ein 4,4 Terapixel großes Mosaik bilden. Die maximale Auflösung beträgt dabei 30 Meter.