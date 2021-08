Golf von Mexiko: “Todeszone” breitet sich weiter aus

Anzeige

Die sauerstoffreie Zone im Golf von Mexiko, auch “dead zone” genannt, dehnt sich weiter aus. Das zeigen neue Daten der NOAA, der US-amerikanischen Behörde für Wetter und Ozeanografie. Die Fläche hat sich mittlerweile auf 16.405 Quadratkilometer vergrößert, was etwa der Größe von Thüringen entspricht, wie der “Spiegel” berichtet. Damit ist die Zone nun deutlich größer als in den vergangenen fünf Jahren. Im Mittel lag der Durchschnitt bei 13.934 Quadratkilometern.

Durch die Hypoxie, also den Sauerstoffmangel, wird der Bereich zu einem lebensfeindlichen Gebiet für alle Meeresbewohner. Daher haben sich die USA das Ziel bis 2035 die “dead zone” auf weniger als 5000 Quadratkilometer im Fünfjahresdurchschnitt zu reduzieren, gesetzt. Die Größe des Gebiets variiert stark, daher sei es wichtig einen Durchschnittwert über mehrere Jahre zu beobachten.

Die Grafik zeigt die Sauerstoffverteilung im Golf von Mexiko vom 25. bis 31. Juli 2021. © Quelle: NOAA

Landwirtschaft und städtische Abflüsse sind Auslöser

Grund für den Mangel an Sauerstoff sind die Nährstoffe, die im Mississippi in den Golf von Mexiko gelangen. Diese gelangen vor allem aus der Landwirtschaft, beispielsweise durch Dünger oder durch den städtischen Abfluss in den Boden und somit in den Fluss. Diese Nährstoffe düngen das Wasser und produzieren so Algen im Überfluss.

Algen setzen zwar anfangs durch Fotosynthese Sauerstoff frei - sterben sie jedoch ab, werden sie auf dem Meeresboden durch Bakterien zersetzt. Dabei wird dann der Sauerstoff verbraucht, der dann den Fischen und anderen Meereslebewesen fehlt. Diese versuchen, von dem Mangel zu fliehen. Tiere, die nicht entkommen können, wie Krabben, Würmer und Muscheln, sterben.

Um die Nährstoffbelastung zu verringern, wird an Technologien gearbeitet, bei denen beispielsweise die Nährstoffe aus dem Abwasser gefiltert werden. Auch die Landwirte und Landwirtinnen sollen dabei unterstützt werden, Maßnahmen zum Schutz der Wasserqualität einzuführen.