Gewitter-Entfernung berechnen: Wo ist das Gewitter gerade, wie nah sind Donner und Blitz??

Donner und Blitz am Himmel sind ohne Zweifel ein beeindruckendes Naturschauspiel. Braut sich ein Gewitter zusammen, so führt das bedrohliche Grollen bei so manchem aber auch zu einem mulmigen Gefühl. Vor allem dann, wenn Sie gerade draußen unterwegs sind oder sich fragen, ob Sie vielleicht lieber den Stecker Ihrer technischen Gerätschaften zu Hause ziehen sollten, ist guter Rat teuer.

Mit einer simplen Rechnung können Sie jedoch schnell herausfinden, wie nah oder fern das Gewitter ist.

Schall und Licht: Wie weit ist das Gewitter entfernt?

Bei einem Gewitter treten Blitz und Donner stets zusammen auf. Zuerst der Blitz, dann folgt etwas später der Donner. Grund dafür ist die Tatsache, dass Licht sich schneller ausbreitet als Geräusche, also Schall.

Licht hat eine Geschwindigkeit von aufgerundet etwa 300.000 Metern pro Sekunde, Schall dagegen breitet sich bei einer durchschnittlichen Luft von 20 Grad Celsius mit einer Geschwindigkeit von gerade einmal 343,2 Metern pro Sekunde aus. Der sichtbare Blitz erreicht uns also früher als das hörbare Donnergrollen.

Achtung: Völlig exakt ist diese Rechnung nie, denn der Schall bewegt sich abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Luft. Die Methode eignet sich aber dennoch für eine gute Schätzung des Abstands.

Gewitterentfernung berechnen – so geht’s

Sie haben einen Blitz gesehen und fragen sich, wann das Gewitter wohl bei Ihnen ankommen wird? Zunächst gilt: Zu jedem Blitz gehört auch Donner. Ist dieser nicht zu hören, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie noch für einige Stunden Ruhe haben. Folgen Blitz und Donner hingegen mit einigem Abstand aufeinander, dann nutzen Sie folgende Rechnung:

Zählen Sie die Sekunden zwischen Blitz und Donner.

Multiplizieren Sie die Sekundenzahl mit 343,2 – so erhalten Sie den Abstand des Gewitters in Metern.

Geteilt durch 1000 erhalten Sie den Kilometerwert.

Warten Sie jetzt ein paar Minuten und führen Sie die Rechnung dann noch einmal durch.

Kommen Sie auf eine höhere Zahl, zieht das Gewitter von Ihnen weg. Verringert sich die Zahl, dann kommt das Gewitter näher.

Nutzen Sie für das Zählen der Sekunden nach Möglichkeit eine analoge oder digitale Uhr, auch die Stoppuhr des Smartphones eignet sich. Haben Sie keines dieser Hilfsmittel zur Hand, dann können Sie auch selbst zählen, am besten eignen sich dafür Tausenderschritte (eintausend, zweitausend, dreitausend usw.), um den Sekundenabstand möglichst genau abzubilden.

Video Richtiges Verhalten bei Unwetter 0:59 min Wie bringt man sich bei Sturm und Gewitter in Sicherheit? © RND

Beispiele für Gewitterabstände

Anbei finden Sie einige Beispielrechnungen für den gemessenen Abstand zwischen Blitz und Donner. Haben Sie zwischen Blitz und Donner etwa neun Sekunden gezählt, so lautet die Rechnung 9 Sekunden x 343,2 Meter pro Sekunden – das ergibt rund 3088,8 Meter, die das Gewitter zu diesem Zeitpunkt von Ihnen entfernt ist. 3088,8 geteilt durch 1000 ergibt schließlich den Kilometerwert 3,08.

1 Sekunde: 343,2 Meter Entfernung

2 Sekunden: 686,4 Meter Entfernung

3 Sekunden: 1029,6 Meter Entfernung bzw. ca. 1 Kilometer Entfernung

6 Sekunden: 2 Kilometer Entfernung

9 Sekunden: 3 Kilometer Entfernung

12 Sekunden: 4,1 Kilometer Entfernung

15 Sekunden: 5,1 Kilometer Entfernung

18 Sekunden: 6,2 Kilometer Entfernung

21 Sekunden: 7,2 Kilometer Entfernung

24 Sekunden: 8,2 Kilometer Entfernung

usw.

Bitte vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Zählmethode draußen anzuwenden oder sich dem Gewitter zu nähern. Sobald Sie den Donner hören, ist ein Gewitter nicht weit.

Ein Blitz ist sehr schnell und kann einen Menschen in mehreren Kilometern Entfernung treffen – ab zehn Sekunden Abstand oder weniger besteht Lebensgefahr.