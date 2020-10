Genmutation vermutet: Immer mehr Erwachsene haben zusätzliche Arterie

Anzeige

Adelaide. Der menschliche Körper ist Produkt der Evolution – also einer stetigen Veränderung und Weiterentwicklung von genetischen Merkmalen, die von Generation zu Generation übertragen werden. Auch heute noch befindet sich unser Körper im Wandel. Das zeigen neue Ergebnisse von Forschern der Flinders University und der University of Adelaide in Australien. Sie haben entdeckt, dass die sogenannte Medianarterie bei Erwachsenen heutzutage dreimal so häufig vorkommt wie noch vor mehr als einem Jahrhundert.

Diese Arterie verläuft bei Säuglingen in der Mitte des Unterarms und transportiert Blut in die Hände. Noch während der Schwangerschaft bildet sich das Blutgefäß eigentlich zurück und wird durch die Arteria radialis und die Arteria ulnaris ersetzt.

Anatomie verändert sich

„Seit dem 18. Jahrhundert untersuchen Anatomen die Häufigkeit dieser Arterie bei Erwachsenen, und unsere Studie zeigt, dass sie deutlich zunimmt“, wird Teghan Lucas, Expertin für Anatomie an der Flinders University, in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert. „Die Prävalenz lag bei Menschen, die Mitte der 1880er Jahre geboren wurden, bei etwa 10 Prozent, während sie bei denjenigen, die im späten 20. Jahrhundert geboren wurden, bei 30 Prozent liegt.“ Lucas und ihre Kollegen haben ihre Studienergebnisse im Journal of Anatomy veröffentlicht.

Zusätzlich zu einer Literaturrecherche sezierten die Forscher mehrere Leichen, die der University of Adelaide gespendet wurden. Alle Spender sind bei ihrem Ableben zwischen 51 und 101 Jahre alt gewesen und kamen somit fast alle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die Welt.

Mehr Menschen weisen auch Knieknochen Fabella auf

„Wir haben festgestellt, dass etwa ein Drittel der Australier die Medianarterie im Unterarm hat", sagt Lucas. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Mehrheit der Menschen bis 2100 die Medianarterie haben." Die Wissenschaftler vermuten, dass diese Entwicklung auf Genmutationen oder Gesundheitsprobleme bei Müttern während der Schwangerschaft zurückzuführen ist.

Nicht nur die Medianarterie wird bei Erwachsenen heutzutage häufiger festgestellt, sondern auch der Knieknochen Fabella. Forscher des Imperial College London hatten 2019 entdeckt, dass der Knochen in der hinteren Sehne des Knies 3,5-mal häufiger vorkommt als noch vor 100 Jahren. Besonders oft ist er in Asien, bei Männern und bei älteren Menschen zu finden. Als Ursache wurden ebenfalls Genmutationen, aber auch Umweltfaktoren zugrunde gelegt.