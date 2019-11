Fürs Klima: Nicht die Jungen, sondern die Älteren verzichten auf Flüge

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Es ist eine Studie, die zwar nur in Hamburg durchgeführt wurde - deren Ergebnisse aber sowohl junge als auch ältere Klimaschützer und Politiker ins Grübeln bringen könnten: Mehr als zwei Drittel der Hamburger sind der Meinung, ihr Verhalten ändern zu müssen, um klimafreundlich zu leben. Doch offenbar ist es eher die Ältere Generation, die dafür auch Opfer bringen würde.

In der Erhebung im Auftrag von Energie Hamburg kam heraus, dass 57 Prozent der über 60-Jährigen beispielsweise versuchen, auf Flugreisen zu verzichten. Bei 18 bis 39-Jährigen lag der Wert lediglich bei 32 Prozent. Auch beim Kauf regionaler Lebensmittel und der Vermeidung von Einwegprodukten lägen die Älteren vorn.

Auch die Jüngeren sind keine Klimaschutz-Muffel

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trotzdem sind die Jüngeren keine Klimaschutz-Muffel. 82 Prozent von ihnen haben der Studie des städtischen Energieversorgers zufolge angegeben, Klimaschutz für eine dringende Notwendigkeit zu halten. Das Fazit der Studie, für die insgesamt 1000 Hamburger befragt wurden: Jüngere gehen häufiger für den Klimaschutz auf die Straße und wählten öfter eine Partei, die sich ihrer Ansicht nach konsequent gegen den Klimawandel einsetzt.

Die Ergebnisse bestätigten andere Studien, die gezeigt hätten, dass sich Umweltengagement je nach Alter auf verschiedenen Ebenen abspiele, sagte der Umweltpsychologe Gerhard Reese von der Universität Koblenz-Landau. "So finden sich beispielsweise immer mehr Jugendliche in der Fridays for Future-Bewegung und anderen Klimaschutzinitiativen wieder oder wählen eher ökologische Parteien. Ältere hingegen sind häufig finanzielle Unterstützer von Umweltverbänden oder eben weniger mobil."

ZUM THEMA Tipps für Verbraucher: Im Alltag CO2 vermeiden

Was den individuellen CO2-Fußabdruck angeht, sahen die Befragten der Studie zufolge die Mobilität und das Reisen als größte persönliche Emissionsverursacher - gefolgt vom Energieverbrauch im Haushalt, der Ernährung und dem sonstigen Konsum. Prinz bedauerte, dass nur ein Drittel der Befragten sich bereit zeigte, künftig Ökostrom zu beziehen. "Dabei kann ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt durch den Bezug von Ökostrom seine Klimabilanz aufbessern und jährlich bis zu zwei Tonnen CO2 einsparen."

Anzeige

Anzeige

RND/dpa