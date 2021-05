Forschungszentrum Saxocell entwickelt neue Krebstherapien

Anzeige

Leipzig. Im Dreieck zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden entsteht ab Oktober das Saxocell-Zentrum für Zell- und Gentherapie. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat den Verbund aus Kliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen im Rahmen eines Wettbewerbs zur Förderung ausgewählt, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Ziel von Saxocell ist es, innovative Krebstherapien in die klinische Anwendung zu bringen und so für möglichst viele Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen.

Saxocell wolle neue Technologien in der Breite anwendbar machen, mit denen bislang unheilbare Krankheiten therapiert werden könnten, sagte die Sprecherin des neuen Forschungsclusters, Professorin Ulrike Köhl, der „LVZ“. Dabei geht es vor allem um Krebserkrankungen, aber auch um die Behandlung von Wunden und HIV.

Innovative Krebstherapien sollen bezahlbar werden

Eine dieser Technologien sind die sogenannten Car-T-Zellen, die an den Unikliniken Leipzig und Dresden bereits erprobt werden. Dabei werden Immunzellen aus dem Blut entnommen und im Labor gentechnisch so verändert, dass sie Krebszellen zerstören. Anschließend werden sie dem Patienten oder der Patientin per Infusion zurückgegeben. Im Moment werden die Car-T-Zellen, die das Institut für Zelltherapie und Immunologie (Izi) Leipzig herstellt, in der Behandlung einer aggressiven Form von Lymphdrüsenkrebs eingesetzt. „Etwas mehr als ein Drittel dieser Patienten kann wahrscheinlich komplett geheilt werden“, sagte Professor Uwe Platzbecker, Leiter des Bereichs Hämatologie am Uniklinikum Leipzig. Man werde mit Saxocell große Schritte bei der Zell- und Gentherapie machen.

Bislang kommen viele neue Verfahren noch nicht in der Breite zur Anwendung, weil die Behandlungen zu teuer sind. Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung soll Saxocell dazu beitragen, die Methoden bezahlbar zu machen.

Neue Methoden könnten Chemotherapie ersetzen

In Zukunft könnten innovative Behandlungsmethoden die von vielen Erkrankten gefürchtete Chemotherapie ersetzen. Man sei zwar noch nicht am Ziel, so Platzbecker gegenüber der „LVZ“. „Ich gehe aber davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren einen absoluten Systemwandel gibt – weg von der Chemotherapie, mehr hin zu Car-T-Zell- und anderen zielgerichteten Therapien.“