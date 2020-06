Forscher: Hatte der Lockdown auch Auswirkungen auf die Tierwelt?

Im März standen wegen der Corona-Pandemie Teile der Menschenwelt für ein paar Wochen still: Ein internationales Konsortium von Forschern will nun untersuchen, wie sich der Lockdown auf die Tierwelt ausgewirkt hat. Bild: Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Insituts für Ornitholigie in Radolfzell und Leiter des ICARUS-Projekts mit einem besenderten Storch. © Quelle: MaxCine/dpa