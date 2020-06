Feuerball am Himmel von Australien: Video zeigt grün leuchtenden Himmelskörper

Seltenes Himmelsschauspiel im Juni: Neumond sorgt für ringförmige Sonnenfinsternis

Zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es am 21. Juni. Dabei schiebt sich der Mond so vor die Sonne, dass ein gleißender Sonnenring zu sehen ist. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch für alle Hobbyastronomen in Mitteleuropa: Von dort aus lässt sich die Sonnenfinsternis nicht beobachten.