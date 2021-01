Fakten über den Fleisch-Konsum: Was stimmt und was Unsinn ist

Anzeige

1. Jeden Tag Fleisch zu essen, ist völlig unbedenklich.

Es kommt auf die Menge an. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Woche nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch zu verzehren. „Als Teil einer vollwertigen Ernährung kann eine kleine Menge Fleisch die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen erleichtern”, so die Gesellschaft.

„Kleine Mengen und nicht täglich”, lautet der Rat der DGE. Außerdem sollte fettarmes Fleisch auf dem Teller landen. „Die Dosis macht das Gift”, sagt der Arzt Prof. Christian Sina. Der Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin am Uniklinikum in Lübeck rät ebenfalls zu einem Genuss in Maßen und nicht jeden Tag Fleisch und Wurst zu essen.

2. Weißes Fleisch ist gesünder als rotes Fleisch.

Laut DGE haben Menschen, die viel rotes Fleisch essen, ein höheres Risiko für Darmkrebs. Weißes Fleisch fördere nach derzeitigem Stand der Wissenschaft Krebserkrankungen nicht. Zu rotem Fleisch zählen Rind, Lamm, Ziege und Schwein. Geflügel wie Pute oder Huhn sind weißes Fleisch.

Ernährungsmediziner Sina dagegen rät, nicht mehr pauschal zwischen rotem und weißem Fleisch mit Blick auf die Gesundheit zu differenzieren. Entscheidender scheine es zu sein, aus welcher Region des Tierkörpers das Fleisch stamme und wie man es zubereite. Laut der DGE nutze man am besten fettarmes Fleisch und grille, dünste oder gare es im Backofen.

3. Nur wer Fleisch isst, kriegt alle Nährstoffe, die Menschen brauchen.

Das stimmt so pauschal nicht. Wer Fleisch weglässt, sollte aber ein paar Regeln beachten. „Nur tierische Lebensmittel enthalten in nennenswerten Mengen verfügbares Vitamin B12”, informiert die DGE. Sie empfiehlt deshalb Menschen, die wenige oder gar keine tierischen Lebensmittel essen, das Vitamin zusätzlich einzunehmen.

Einen Unterschied gibt es bei der Verwertbarkeit bestimmter Stoffe. Der menschliche Körper nimmt laut der Krankenkasse AOK beispielsweise Eisen tierischen Ursprungs besser auf als Eisen aus Pflanzen. Außerdem enthielten pflanzliche Lebensmittel generell weniger Vitamin D.

4. Menschen sind nun einmal Fleischfresser.

Nein. Menschen sind keine Fleischfresser, sondern Omnivoren, also Allesfresser. Zu dieser Gruppe zählen laut dem Lexikon Spektrum auch Schweine, Ratten und Rotfüchse. Allesfresser ernähren sich sowohl „von Fleisch als auch von pflanzlicher Kost” und weisen „ein weitgehend unspezialisiertes Nahrungsspektrum auf”, schreibt das Lexikon. So ließe sich auch das Gebiss des Menschen mit seinen unterschiedlichen Zahnformen erklären. Dazu zählten Schneidezähne zum Beißen, Eckzähne zum Zerren, Backenzähne zum Zerreiben und Mahlzähne zum Zermalmen. Fleischfresser dagegen würden besonders große und spitze Schneide- und Eckzähne besitzen. Diese benötigten sie, um Beute zu töten und Fleischbrocken herauszureißen.

5. Tierisches Protein kann der Körper besser verwerten als pflanzliches.

Das stimmt. Proteine gehören laut der Krankenkasse AOK zu den Makronährstoffen und sind damit Hauptbestandteile der menschlichen Ernährung. Sie setzten sich aus Aminosäuren zusammen. Tierische Proteine ähnelten denen des Menschen in der Struktur besonders stark. Der Körper könne sie schneller verarbeiten. Aber es gebe auch pflanzliche Proteinquellen, die mit tierischem Eiweiß mithalten könnten. Hier nennt die AOK Chia-Samen, Hülsenfrüchte, Nüsse und Haferflocken.

6. Fleisch ist schlecht fürs Klima.

Dafür gibt es einige Indizien. Im Sommer 2020 veröffentlichte das Umweltbundesamt eine Studie, in der Fleisch mit einer miesen Klimabilanz abschnitt. Für die Produktion eines Kilos Rindfleisch würden 30,5 Kilogramm Treibhausgase ausgestoßen werden. Bei Geflügel seien es 4,3 Kilogramm, bei Schweinefleisch 4,1 Kilogramm. Fleischersatz auf Sojabasis hatte im Vergleich eine bessere Klimabilanz. Hier entstehen bei der Produktion pro Kilo 2,8 Kilogramm Treibhausgase.

Wie das Umweltbundesamt darüber hinaus informiert, stammen 7,4 Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen Deutschlands im Jahr 2018 aus der Landwirtschaft. Dafür verantwortlich seien vor allem Methan-Emissionen aus der Tierhaltung.

7. Fleisch schadet der Umwelt.

Ja. Vor allem das intensive Düngen von Ackern ist ein Problem. „Der Eintrag von Stickstoff in Böden, Gewässer und Luft ist eines der größten Umweltprobleme”, steht im Fleischatlas 2018 der Heinrich-Böll-Stiftung geschrieben. In vielen Regionen Europas sei das Grundwasser mit Stickstoff belastet. Denn wenn zu viel Düngemittel auf die Felder gebracht wird, gelange es unter ungünstigen Standortbedingungen als Nitrat ins Grundwasser.

Indirekt tragen Fleischkonsumentinnen und -konsumenten eine Mitschuld an der Rodung von südamerikanischen Regenwäldern. Denn Hersteller von Sojabohnen brauchen die Fläche für ihre Felder. Der Großteil der proteinreichen Bohnen landet aber nicht als Tofu auf dem Teller von Vegetarierinnen und Veganern, sondern wird an Nutztiere verfüttert.

8. In Fleisch sind große Mengen Antibiotika enthalten.

Es kommt drauf an. Laut dem Fleischatlas 2018 der Heinrich-Böll-Stiftung schätzen Fachleute, dass 2050 mehr als zehn Millionen Menschen weltweit jährlich sterben, weil Antibiotika bei ihnen nicht mehr wirken. Schon jetzt habe man bei staatlichen Untersuchungen auf 66 Prozent der Hähnchenfleisch- und 42,5 Prozent der Putenfleischproben resistente Keime gefunden – und zwar in deutschen Supermärkten. Billiges Fleisch ohne Antibiotika zu produzieren, sei aber kaum möglich. „Tiergerechtere Haltung und Zucht lassen das Vieh weniger häufig erkranken. Doch eine Änderung der Intensivhaltungssysteme verlangt hohe Investitionen”, steht im Fleischatlas geschrieben. Für Tiere, aus denen Bio-Fleisch wird, gelten schon jetzt strengere Bedingungen. Antibiotika dürfen Tierärzte laut der EU-Verordnung zum Ökologischen Landbau erst einsetzen, wenn andere Maßnahmen nicht gewirkt haben.

9. Bald essen wir alle Fleisch aus dem Labor.

„Sciene-Fiction ist das nicht mehr”, bewertet der Fleischatlas dieses Szenario. Laut Unternehmen, die in-Vitro-Fleisch produzieren, sei es nur noch ein kleiner Schritt, bis Pattys und Nuggets aus der Petrischale im Supermarkt liegen. Bisher bestehe das Nährmedium, aus dem das Fleisch wachse, allerdings noch auf Kälberserum. Dazu benötigten die Forscher Föten geschlachteter trächtiger Kühe. Einige Produzenten von in-Vitro-Fleisch wie Mosa Meat berichten aber, mittlerweile auch ein nicht-tierisches Nährmedium gefunden zu haben.