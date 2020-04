Europäischer Klimabericht: 2019 war wärmstes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Anzeige

Der Europäische Klimabericht ESOTC (European State Of The Climate) basiert auf den Daten des Satellitenprogramms Copernicus. Und danach war 2019 das absolute Rekordjahr, wenn auch nur knapp – schließlich liegen elf der zwölf wärmsten je gemessenen Jahre im 21. Jahrhundert. Die Durchschnittstemperatur in Europa stieg seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um beinahe zwei Grad, so der Klimabericht.

Während die Niederschläge über das Jahr verteilt beinahe dem Durchschnitt entsprachen, gab es doch starke regionale Unterschiede, so die Bilanz des Klimaberichts. Zwei starke Hitzewellen im Sommer und grundsätzlich warme und trockene Wetterverhältnisse führten einerseits zu einer Dürre in Zentraleuropa.

Sie äußerte sich sowohl im Grad der Bodenfeuchte wie auch in Anomalien bei der Vegetation. In weiten Teilen Westeuropas hingegen kam es zu Hitzebelastungen. Gegen Ende des Jahres war die Niederschlagsmenge im Westen und Süden des Kontinents wesentlich höher als gewöhnlich, was bei einer hohen Anzahl von Starkregen-Ereignissen zu etlichen Überschwemmungen von Flüssen führte.

Beunruhigend: Wechsel von Dürre und Regenfluten

Neben den extremen Schwankungen bei Niederschlägen, die etwa in Südfrankreich, Italien und Spanien für gewaltige Überschwemmungen sorgten und in anderen Gegenden für Dürre, gab es noch ein weiteres beunruhigendes Phänomen: den Wechsel von Dürre und Regenfluten, wie ihn etwa der Südwesten Europas erlebte. Erst die Trockenheit in Winter, Frühjahr und Sommer, dann die Sturzregen im Herbst: Die ausgetrockneten Böden hatten den plötzlich auftretenden Wassermassen nichts entgegenzusetzen.

Hervorzuheben, so der Bericht, seien auch die Wetterphänomene des Winters. So stieg das Thermometer in Deutschland und in Großbritannien auf mehr als 20 Grad, was für das Vereinigte Königreich ein neuer Rekord war. Die jüngsten Daten sämtlicher weltweiter Klima-Indikatoren, so der Europäische Klimabericht, enthielten Werte, die der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte entsprächen, was den Anstieg von Treibhausgasen und den Masse-Schwund bei Gletschern und Eiskappen anbelange – Phänomene, die für einen weiteren Anstieg des Meeresspiegels sorgen.

Die Daten des ESOTC korrespondieren mit anderen Aufzeichnungen weltweit, die sich beispielsweise im Statement der World Meteorological Organization (WMO) über den Zustand des Weltklimas 2019 wiederfinden. Das Copernicus-Programm ist Teil dieser weltweiten Datenaufbereitung.