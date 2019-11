Eiskugeln am Strand in Finnland: Was hat es mit den unzähligen Eisbällen auf sich?

Anzeige

Was für ein atemberaubender Anblick, der sich da in den vergangenen Stunden einigen Spaziergängern bot: Gefrorene Eiseier haben einen Strand in Nordfinnland bedeckt. Der Hobbyfotograf Risto Mattila entdeckte die mysteriösen Eiskugeln am Strand der Insel Hailuoto, die ein paar Kilometer vor der Stadt Oulu in der Ostsee liegt. Mattila sagte der finnischen Sendeanstalt "Yle", dass er seit 25 Jahren am Meer lebt, aber noch nie so etwas gesehen hätte. Einige der Kugeln haben die Größe eines Fußballs, andere sind so groß wie ein Ei. Diese Chance ließ sich Mattila nicht entgehen: Er setzte das Phänomen bildlich in Szene und präsentierte das Ergebnis auf Instagram:

Wie kann es zu solchen Eiern aus Eis an Stränden kommen?

Die Entstehung des Phänomens ist indes noch nicht vollständig geklärt. Judson Jones, ein Meteorologe von CNN, erklärte es so: Vermutlich sei zum Teil gefrorener Eismatsch im eiskalten Wasser durch die Brandung aufgewühlt worden. Aufgrund des eisigen Windes und der Wasserströmungen würden die Bruchstücke an Land dann in eine ovale bis runde Form gefrieren.

Für den Eisspezialisten des finnischen Wetterdienstes Jouni Vainio sind die Eisbälle ein Resultat von vielen verschiedenen Wetterbedingungen: Wenn sich Luft- und Wassertemperatur nahe des Gefrierpunktes befinden, kann es an einem flachen Strand und den richtigen Wellenbewegungen zu solchen Eiseiern kommen, sagte er gegenüber "Yle". Wenn das Wasser jedoch zu ruhig und der Wind stark sei, kämen keine Eisbälle zustande.