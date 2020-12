Diskussion um Böllerverbote: So hoch ist die Feinstaubbelastung an Silvester

Anzeige

Alljährlich wird in Deutschland über ein Feuerwerks- und Böllerverbot an Silvester diskutiert. Denn das farbenfrohe Lichterspiel um Mitternacht belastet die Umwelt: Rund 2050 Tonnen Feinstaub werden jährlich durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt – rund 75 Prozent davon in der Silvesternacht. „Diese Menge entspricht knapp einem Prozent der insgesamt in Deutschland freigesetzten Feinstaubmenge“, heißt es in einem neuen Bericht des Umweltbundesamts.

In der Neujahrsnacht werden alljährlich hohe Feinstaubkonzentrationen gemessen. © Quelle: Umweltbundesamt

Wegen der Corona-Epidemie könnte die Feinstaubbelastung in Deutschland in diesem Jahr jedoch geringer ausfallen. Ende November haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, das Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen zu verbieten. So sollen größere Gruppenbildungen vermieden werden. Schon vor Corona hatten einige Städte zu Silvester Böllerverbote verhängt und feuerwerksfreie Zonen in den Innenstädten eingerichtet.

Die Entscheidung von Bund und Ländern, den Verzicht auf Silvesterknaller in diesem Jahr nur zu empfehlen anstatt zu verbieten, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe scharf: „Bund und Länder haben versäumt, für die saubere Luft und zum Schutz der Rettungskräfte und des medizinischen Personals ein klares Verkaufs- und Anwendungsverbot von Silvesterknallern und Raketen zu beschließen. Das ist mutlos und schwach“, sagt Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. So müsse unter anderem die „Belastung der Atemluft mit gesundheitsschädlichem Feinstaub“ auch in diesem Jahr unbedingt verhindert werden.

Was ist Feinstaub?

Was umgangssprachlich als Feinstaub bezeichnet wird, sind nichts anderes als luftgetragene Partikel mit einem Durchmesser von bis zu zehn Mikrometern. So definiert es auch das Umweltbundesamt in seinen Berechnungen zur Feinstaubmenge bei explodierenden Feuerwerkskörpern. In der Aerosolwissenschaft wird ferner zwischen „feinen Partikeln“ (kleiner als ein Mikrometer) und „groben Partikeln“ (größer als ein Mikrometer) unterschieden.

„Der wesentliche Teil der Partikel aus Feuerwerk entsteht durch den Verbrennungsvorgang“, weiß Frank Drewnick vom Max-Planck-Institut für Chemie, der dort eine Forschungsgruppe in der Abteilung Partikelchemie leitet. Feuerwerkskörper bestehen unter anderem aus Schwarzpulver und Metallsalzen. Letztere sorgen für die Farbeffekte. Das Schwarzpulver verbrennt extrem schnell, wobei manchmal auch ein wenig von der Papierumhüllung anbrennen kann. Dann entstehen Rußpartikel. Die Metallsalze bilden hingegen bei der Verbrennung Metalloxide, die dann als Partikel in der Luft verbleiben. Zudem entstehen als Folge der Explosion schwefelhaltige Partikel.

Feinstaubkonzentration nimmt mit der Zeit ab

Drewnick hat 2005 die Feinstaubkonzentration des Neujahrsfeuerwerks in Mainz gemessen. Damals konnten er und seine Kollegen eine Konzentration von PM₁-Partikeln – also Partikeln mit einem Durchmesser von bis zu einem Mikrometer – von bis zu 600 Mikrogramm pro Kubikmeter messen. Zum Vergleich: Die EU-Kommission hat festgelegt, dass der Jahresmittelwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter bei Partikeln mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern nicht überschritten werden darf. Am Silvesterabend in Mainz wurde somit das 24-Fache dieses Grenzwertes gemessen.

„Dies allerdings nur für sehr kurze Zeit“, sagt Drewnick. Innerhalb weniger Stunden nehme die Feinstaubkonzentration in der Nähe von Feuerwerk deutlich ab. „Nach zwei Tagen ist davon eigentlich nichts mehr zu messen.“ Der Grund: Die Partikel werden zum einen aus der Atmosphäre ausgeschieden, zum anderen in der Luft transportiert und zunehmend verdünnt.

Partikel können in die Lunge eindringen

Die kurzzeitig sehr hohe Konzentration an Feinstaubpartikeln wirke sich vermutlich nur begrenzt auf das Klima aus, so der Forscher. Vielmehr könnten die für das menschliche Auge unsichtbaren Partikel gesundheitliche Effekte haben, weil sie tief in die Atemwege eindringen können.

„Eine Vielzahl von Studien belegt, dass vor allem Patienten mit Asthma und anderen chronischen Atemwegserkrankungen auch unter kurzzeitigen massiven Luftbelastungen relevante Schäden erleiden können, wie auch Lungengesunde Schaden nehmen können“, gibt der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner zu bedenken.

Deshalb macht auch das Umweltbundesamt deutlich: „Jegliche Reduzierung und Vermeidung von Feinstaub-Emissionen ist vom Gesichtspunkt der Gesundheitsvorsorge sinnvoll und empfehlenswert.“ Denn „ein zahlenmäßig sehr hoher Anteil dieser sehr kleinen Partikel“ könne über die Lungenbläschen in den Blutkreislauf gelangen.

Wie stark die Feinstaubbelastung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Feuerwerksverbote abnimmt, lasse sich nicht vorhersagen, so Drewnick. „Das hängt sowohl von der Menge an abgebranntem Feuerwerk, als auch von den meteorologischen Bedingungen ab – vor allem von der Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre, die angibt, wie gut sich die untersten Luftschichten durchmischen.“