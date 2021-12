Astrophysikalischer Blick nach oben: „Der Himmel! Eine Expedition in die Welt über uns“

Wunder über unseren Köpfen: Eine Sternschnuppe ist am 14. Dezember 2021 während des Geminiden-Meteorstroms am Sternenhimmel über dem Kochelsee und dem Gipfel des Herzogstands in Bayern zu sehen. Die Geminiden sind der stärkste Meteorstrom des Jahres. © Quelle: picture alliance/dpa