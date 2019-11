Das Gehirn kann den Verlust einer kompletten Hirnhälfte kompensieren

Anzeige

Pasadena. Funktionsverluste nach der Entfernung einer kompletten Hirnhälfte kann die verbleibende Hirnhälfte teils erstaunlich gut kompensieren - zumindest bei Kindern. Es entstünden ungewöhnlich starke Verbindungen zwischen den Nervenzell-Netzwerken zur Kontrolle unterschiedlicher Funktionen wie Sehen und Bewegung, berichtet ein Team von US-Forschern im Fachmagazin "Cell Reports". Sie hatten Menschen untersucht, denen aufgrund einer schweren Epilepsie-Form in der Kindheit eine der beiden Hirnhälften entfernt worden war.

Die beiden Hälften des Gehirns werden auch Hemisphären genannt. Die Entfernung einer Hirnhälfte nennt man Hemisphärektomie. Solche Eingriffe werden sehr selten durchgeführt, wenn bei bestimmten Epilepsie-Formen mit anderen Therapien keine Besserung erreicht werden kann. Die Operation kann schwere Folgen haben, etwa den Verlust der Sprache, aber solche Funktionsverluste können sich nach einiger Zeit auch erheblich bessern, schreibt das Team um Dorit Kliemann vom California Institute of Technology (USA) in dem Fachartikel.

Sechs Erwachsene untersucht

Die Forscher hatten sechs Erwachsene untersucht, bei denen im Alter zwischen drei Monaten und elf Jahren eine Hemisphärektomie gemacht wurde. Per Magnetresonanztomographie scannten die Wissenschaftler die verbleibende Gehirnhälfte, als die Probanden zwischen 20 und Anfang 30 Jahre alt waren. In den Scans lässt sich die Aktivität des Gehirns in den einzelnen Bereichen sichtbar machen. Sie schauten dabei auf verschiedene Nervenzell-Netzwerke, die bestimmte Funktionen wie Sehen, Fühlen oder Bewegung kontrollieren. Sie sind normalerweise über beide Hirnhälften verteilt.

Die Forscher verglichen die Aufnahmen dann zunächst mit sechs Kontrollpersonen, die den Versuchspersonen in Bezug auf Alter, Geschlecht und einige andere Faktoren sehr ähnelten. In einem zweiten Schritt verglichen sie die Aufnahmen mit knapp 1500 weiteren Aufnahmen.

Hilfe für Menschen mit Hirnschäden

Die Folgen der Operationen merke man den Patienten kaum an, berichten die Wissenschaftler. "Ihre Sprechfähigkeit ist intakt; als ich sie in den Scanner geschoben habe, haben wir miteinander geplaudert - wie ich das auch mit den Hunderten von anderen Menschen gemacht habe, die ich gescannt habe", erläutert Kliemann. Beim Betrachten der Aufnahmen könne sie kaum glauben, dass sie von der gleichen Person stammten, die sie gerade reden hören und herumspazieren sehen habe.

Die Auswertung der Aufnahmen zeigte, dass die Verbindungen innerhalb einzelner Netzwerke dem Muster der Kontrollpersonen überraschend ähnelte. Dafür fanden die Forscher besonders starke Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken. Sie nehmen an, dass das Gehirn auf diesem Weg den Ausfall der einen Gehirnhälfte kompensiert.

"So bemerkenswert es auch ist, dass es Menschen gibt, die mit einer Gehirnhälfte leben können - manchmal hat schon eine sehr kleine Läsion im Gehirn infolge eines Schlaganfalls, einer Verletzung nach einem Fahrradunfall oder eines Tumors verheerende Folgen", sagt Kliemann. "Wir versuchen, die Prinzipien der Hirn-Reorganisation zu verstehen, die eine Kompensation ermöglichen." Irgendwann trage dies womöglich dazu bei, Menschen mit Hirnschäden besser helfen zu können.

RND/dpa