Nach Ende des griechischen Alphabets: Coronavirus-Varianten könnten nach Sternen benannt werden

Anzeige

Anzeige

Aktuell werden Coronavirus-Varianten nach dem griechischen Alphabet benannt. So wird etwa die Variante B.1.617.2, die sich momentan weltweit ausbreitet, Delta-Variante genannt. Die WHO-Expertin Maria van Kerkhove schlägt vor, künftige Coronavirus-Varianten nach Sternenkonstellationen zu benennen, wenn das griechische Alphabet aufgebraucht ist. Die Epidemiologin schlägt Namen wie Orion, Zwilling oder Widder vor.

In der Vergangenheit war es durchaus üblich, Viren nach ihrer geografischen Entdeckung zu benennen. So wurde das Ebolavirus etwa erstmals in der Nähe des Ebola-Flusses in der Demokratischen Republik Kongo entdeckt. Auch die Coronavirus-Varianten wurden in der Öffentlichkeit anfangs noch nach dem Land benannt, in dem sie zuerst entdeckt wurden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Elf Coronavirus-Varianten sind bereits bekannt

Die Variante B.1.617.2 (heute bekannt als Delta-Variante) wurde etwa erstmals im indischen Bundesstaat Maharashtra registriert. Um Diskriminierungen zu vermeiden, benannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Coronavirus-Varianten allerdings um. Die Mutationen sollten ab Juni dieses Jahres nicht mehr „britische“ oder „indische” Variante heißen, sondern nach dem griechischen Alphabet gekennzeichnet sein.

Das griechische Alphabet verfügt über 24 Buchstaben, elf Coronavirus-Varianten sind bereits bekannt. Experten rechnen aber damit, dass noch weitere Varianten des Coronavirus auftauchen könnten. Zwangsläufig wird es also eine neue Benennung geben müssen.

Anzeige

Epidemiologin: Mutationen könnten Impfstoffe unwirksam machen

Die wissenschaftlichen Benennungen (also etwa B.1.617.2 für die Delta-Variante) bleiben übrigens bestehen – die neuen Namen sollen nur den öffentlichen Diskurs vereinfachen.

Sorge macht der Epidemiologin, dass weitere Mutationen die Corona-Impfstoffe unwirksam machen könnten. Van Kerkhove spricht dem „Daily Telegraph“ gegenüber von einer „realen Bedrohung”. Van Kerkhove zufolge sei es daher besonders wichtig, sich „nicht nur auf die Impfstoffe zu verlassen, sondern auch alles zu tun, um die Übertragung wirklich einzudämmen”.