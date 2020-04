Corona: Johns-Hopkins-Universität mit Millionenverlusten

Anzeige

In dem Brief an die “lieben Mitglieder der Johns-Hopkins-Gemeinschaft” bedankt sich Daniels zunächst für die Leistungen der Mitarbeiter in Corona-Zeiten. Auf die Leistungen könnten alle stolz sein. Allerdings sei auch die JHU nicht “immun gegen die sehr ernsten Negativeffekte von Covid-19”. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie kämen denen der “Great Depression" der 1920er Jahre nahe. Auch die eigentlich gut wirtschaftende Universität sei betroffen.

Der Präsident der JHU, Ronald J. Daniels. © Quelle: JHU

Substanzielle Verluste

“Derzeit haben wir substanzielle Verluste durch ausbleibende Studiengelder und weggebrochene Umsätze im Zusammenhang mit Studierenden zu beklagen. Gleichzeitig investieren wir in Distanz- und Onlinelehre, um den Bedürfnissen unserer Studierenden gerecht zu werden, die von der Ausgangssperre betroffen sind und auf dem Campus festsitzen.” Hinzu kämen noch Finanzhilfen für Studierende und bedürftige Familien.

Auch Einnahmen durch Forschungsprojekte auf dem Campus und durch medizinische Behandlungen seien dramatisch eingebrochen. Das liege besonders daran, dass sich die Universitätsklinik ausschließlich auf die Behandlung von Covid-19-Patienten fokussiert habe.

“Leider reichen Spenden und philanthropisches Engagement nicht aus, diese Lücke zu füllen.” Daniels rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von mehr als 100 Millionen Dollar. “Noch beunruhigender aber ist”, so schreibt er, “dass, abhängig davon, wann die Universität wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen kann, die Verluste für das kommende Geschäftsjahr sogar auf 375 Millionen Dollar steigen könnten.”

Strikte Sparmaßnahmen

Man sei deshalb gezwungen, einen Dreistufenplan umzusetzen, um die Folgen der Verluste abzufedern. Dazu gehöre Kostenreduktion, Budgetreduzierung und eine flexible Reaktion auf die weiteren Entwicklungen. Die Kostenreduktion für das kommende Geschäftsjahr beinhaltet unter anderem: die Unterbrechung der Arbeitgeberzahlungen für die Altersvorsorge, 10 Prozent Gehaltskürzung für Führungskräfte – der Präsident und sein Stellvertreter verzichten auf 20 Prozent ihrer Bezüge. Keinerlei Gehaltserhöhungen bis Ende Juni 2021, keine Neueinstellungen, Beurlaubungen und Entlassungen, Einfrieren von Projekten etc.

Ob diese Sparmaßnahmen auch die Corona-Datenforscher beträfen, erwähnte Daniels nicht. Er hoffe jedoch, so schließt der Präsident, mit diesen Maßnahmen “die Geschichte von atemberaubenden Innovationen seit der Gründung 1876” der Johns-Hopkins-Universität fortschreiben zu können.