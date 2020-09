Corona-Impstoff im Oktober: Bill Gates spricht über möglichen Termin

Anzeige

Der US-amerikanische Unternehmer Bill Gates investiert mit seiner Bill & Melinda Gates Foundation viel Geld in die Suche nach einem Corona-Impfstoff. Im Interview mit dem Spiegel sagt Gates nun, dass es eine Chance gäbe, dass dieser noch im Oktober komme.

Gates: Deutsche Impfstoffe keine kurzfristige Hilfe

Der Mitbegründer von Microsoft spricht zwar nur von einer “winzigen Chance” - aber immerhin: seiner Meinung nach könnten die Pharmaunternehmen Pfizer und Moderna in ihren Testreihen bereits Ende Oktober ausreichend Daten für die Notfallzulassung eines Corona-Impfstoffes gesammelt haben.

Weiter sieht Gates laut Spiegel auch für AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax und Sanofi und den beiden RNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna gute Erfolgschancen und meint, “dass drei oder vier von diesen sechs Vakzinen bis Anfang 2021 eine Notfallzulassung erhalten”.

In den sogenannten RNA- und DNA-Impfstoffen, die etwa von den deutschen Pharmaunternehmen CurVac und Biontech entwickelt werden, sieht Bill Gates keine kurzfristige Lösung. Die deutschen Impfstoffe wären so weit, wenn man “weitere fünf oder zehn Jahre warten” könne. Der US-Amerikaner hält es aber für “unwahrscheinlich, dass wir diese Impfstoffe in Entwicklungsländern in großem Maßstab einsetzen können”.