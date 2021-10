Bunte Lichter über Kiel: Bilder zeigen Polarlichter in Norddeutschland

Anzeige

Polarlichter zeigen sich meist nur in den nördlichsten oder südlichsten Gebieten der Erde. In Deutschland gibt es sie nur sehr selten zu sehen – es sei denn, das Wetter stimmt.

An diesem Wochenende sorgt ein intensiver Sonnensturm dafür, dass die bunten Lichter auch an der Nord- und Ostseeküste den Nachthimmel erleuchten. In Kiel haben sie sich am Freitag bereits blicken lassen. Auf Social Media tauchten über Nacht die ersten Bilder der Polarlichter an der deutschen Küste auf.

Entscheidend für die klare Sicht war das Wetter in Kiel. Durch Wolken, die am Freitagabend über den westlichen Teil Deutschlands zogen, wurde die Sicht auf die Lichter dort erschwert. Am Samstagabend stehen die Chancen sogar noch schlechter.

Anders sah es hingegen im östlichen Teil des Landes aus. Vor allem an der Ostseeküste gab es am Freitagabend und in der Nacht größtenteils einen klaren Himmel.