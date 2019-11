Brutal schön: Das sind die besten Naturfotografien des Jahres

Anzeige

Hannover. Die Natur: wunderschön, unverfälscht, manchmal grauenvoll. Solche Momente einzufangen ist eine Kunst für sich, die nun geehrt wurde. Der Siena International Photo Award ist ein Fotowettbewerb, an dem Profi- und Hobbyfotografen aus der ganzen Welt teilnehmen können. In diesem Jahr wurde der in Italien gegründete Preis zum fünften Mal verliehen. Die eingesendeten Bilder werden von einer Expertenjury, darunter Fotografen von "National Geographic" oder "BBC", bewertet und im Anschluss die Sieger gekürt - laut Veranstalter Siena waren es in diesem Jahr knapp 48.000 Fotos aus 156 verschiedenen Ländern. Die Siena Awards werden in neun verschiedenen Kategorien vergeben.

Ziel: Majestät und Kraft der Natur einfangen

In der Kategorie "Beauty of the Nature" gewann der Spanier Ignacio Medem, der festhielt, wie Krokodile ein totes Nilpferd zersetzten. Vergeben werden neben den Plätzen eins bis drei auch die Titel "ehrenvolle Erwähnungen" und "bemerkenswerte Kunstwerke". Die Ansprüche der Jury für diese Kategorie lauten: "Halten Sie diese lebendigen Momente fest und drücken Sie aus, was die Natur für Sie bedeutet!" Außerdem sei es erforderlich, die Auswirkungen der natürlichen Elemente der Welt zu zeigen, also Stürme, Schnee oder Sternenhimmel. Um die "Majestät und die Kraft der Natur einzufangen", können Menschen oder Tiere mit einbezogen werden.

Die Gewinner des Siena International Photo Award in der Kategorie "The Beauty of the Nature" sehen Sie hier:

Bildergalerie Siena Awards "Beauty of the Nature" 1 von 12 1 von 12 Der erste Platz geht an den Spanier Ignacio Medem, für sein in Sambia aufgenommenes Foto. Es zeigt, wie es mehr als Hundert Krokodile innerhalb weniger Tage schaffen, ein totes Flusspferd in Dünger für den Fluss zu verwandeln. @ Quelle: Ignacio Medem

Auf ihrem Instagramaccount küren Bildredakteure der Siena Awards täglich das "Foto des Tages". Hier können Sie außerdem die Sieger der weiteren Kategorien sehen.

RND/Alice Mecke