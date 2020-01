Australische Buschfeuer haben ihr eigenes Wetter

Anzeige

Die erste Warnung kam am Wochenende vom regionalen "New South Wales Rural Fire Service" (RFS). Der Service für Buschbrände teilte mit, dass ein Feuer an der Küste sein eigenes Wettersystem geformt habe, das sich 287 Kilometer südlich von Sydney befinde, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

“Ein Gewitter hat sich über dem Currowan-Feuer am nördlichen Ende des Feuers bei Nowra gebildet. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Habt die Lage um euch herum im Blick und ergreift die notwendigen Maßnahmen", so die offizielle Mitteilung des RFS auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen.

In Australien haben sich sogenannte Pyro-Cumulonimbus-Wolken gebildet (auch Flammagenitus genannt). Sie seien bisher an vielen Orten der Welt beobachtet worden, doch im Zuge des Klimawandels dürften sie auch für die Australier zu einem häufigeren Phänomen werden, berichtet Reuters. Das jedenfalls nehme Australiens Klimarat in seinem Report für das Jahr 2019 an.

Die Pyro-Cumulonimbus-Wolken sind grundsätzlich eine Gewitterformation, die sich aus der Rauchwolke eines Feuers (oder etwa aus einer Aschewolke nach einem Vulkanausbruch) bildet: Die enorme Hitze des Feuers führt dazu, dass die Luft in der Rauchwolke schnell steigt, kühlere Luftmassen ansaugt und sich so weiter vergrößert, so das "Australian Bureau of Meteorology". Während der Rauch an Höhe gewinnt und sich in den niedrigen Temperaturen der oberen Atmosphäre weiter abkühlt, bilden sich Wolken. Kollision von Eispartikeln in den höheren Teilen der Wolke führen dann dazu, dass sich eine elektrische Spannung aufbaut, die sich meist in Blitzform entlädt. Das ist höchst gefährlich.

So kam ein RFS-Feuerwehrmann in den vergangenen Tagen durch einen Feuertornado ums Leben, berichtet Reuters. Ausgelöst wurde die tödliche Feuerhose durch den Kollaps einer Pyro-Cumulonimbus-Wolkenformation, die über dem Feuerwehrfahrzeug zusammenbrach, in dem der Mann sich befand.

Besondere Sorge bereitet den Katastrophenhelfern, dass derlei Wetterphänomene gefährliche und unvorhersehbare Änderungen im Verhalten des Feuers hervorrufen können. Das erschwert die Bekämpfung der Brände enorm, zumal Blitze aus der Unwetterlage wiederum neue Feuer entfachen könnten, wie die australische Wetterbehörde erklärt. Die aufsteigende Luft begünstigt zudem eine gewaltige Thermik, die so viel Luft aus allen Richtungen ansaugt, dass starke Winde entstehen – die wiederum dafür sorgen, dass die Feuer noch heißer werden und sich weiter ausbreiten.