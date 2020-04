Asteroid fliegt heute an Erde vorbei: Gegen 12 Uhr können Hobby-Astronomen ihn sehen

Anzeige

New York. Ein riesiger Asteroid wird am Mittwochvormittag an der Erde vorbeifliegen. Der etwa zwei Kilometer breite Himmelskörper “1998 OR2” biete Astronomen eine außerordentliche Gelegenheit, ihn mit Teleskopen im Detail zu studieren, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Himmelskörper nähert sich der Erde am Mittag

Der Asteroid wird demnach gegen 05.55 Uhr Ortszeit US-Ostküste (11.55 Uhr MESZ) der Erde am nächsten sein - und sich trotzdem sehr weit weg befinden: etwa 6,3 Millionen Kilometer oder 16-mal weiter entfernt als der Mond. Damit stelle er keine Gefahr für die Erde dar.

Den Himmelskörper hatte ein Team der Nasa im Juli 1998 entdeckt. Er gehöre zur Kategorie der "potenziell gefährlichen Asteroiden", hieß es von der Nasa. Seit 1998 sei seine Laufbahn stets verfolgt worden. "Als Ergebnis dessen (...) können wir mit Gewissheit sagen, dass dieser Asteroid in den nächsten 200 Jahren nicht mit der Erde in Berührung kommen wird."

Im Jahr 2079 werde “1998 OR2” der Erde aber näher kommen als jetzt: Dann werde er nur noch etwa vier Mal weiter entfernt sein als der Mond.

