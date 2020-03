Antworten des RND-Experten: Wie gefährlich ist Corona für mich wirklich?

Anzeige

Hannover. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr für Säuglinge und Kleinkinder? Wie sollen Säuglinge und Kleinkinder geschützt werden?

Auch Kinder können sich mit dem Virus infizieren und haben dann oft eine hohe Virusmenge. Zum Glück aber führte die Infektion in praktisch allen Fällen, von denen wir wissen, nicht zu schweren Erkrankungen. Warum das so ist, können wir bislang nicht genau erklären. Aber damit haben wir eine andere Situation als bei der Influenza, wo auch Kinder zum Teil heftige Krankheitsverläufe haben. Da die Kinder damit aber die Infektion auch weitertragen können, sollte man auch für sie die allgemeinen Vorsichtsregeln beachten und auf Distanz zu möglichen Infektionsquellen achten. Bei Tröpfcheninfektionen – und auf diesem Weg verbreitet sich SARS-CoV-2 – reichen für gewöhnlich 1,5 Meter Distanz, um sich zu schützen. Kurze Kontaktzeiten, z. B. beim Vorübergehen, haben kein nennenswertes Ansteckungsrisiko.

Wir sind 60 und 70 Jahre alt, prinzipiell gesund und würden gern dem schlechten Wetter entfliehen und nach Portugal fliegen. Würden Sie wegen des Infektionsrisikos im Flughafen und im Flugzeug davon abraten?

Eine gute Frage zur Unsicherheit von ganz alltäglichen Handlungsalternativen in Zeiten von Covid-19. Ich dekliniere es mal durch:

1. Ziel: Portugal ist derzeit viel weniger von Coronafällen betroffen als Deutschland, das spricht schon einmal nicht gegen die Zielsuche. Große Hotels sind andererseits Orte, wo viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, da sollte man nach Möglichkeit kleinere Häuser bevorzugen. Eine Appartementanlage mit Selbstverpflegung bietet weniger Risiken als eine große Hotelanlage mit Vollpension in großen Speisesälen oder eine Kreuzfahrt mit Tausenden Passagieren.

2. Reisemittel: Flugzeuge werden zwar oft kritisch gesehen, haben aber ein Belüftungssystem, das einen relativ guten Schutz vor dem Coronavirus sicherstellt, solange ein Infizierter nicht in unmittelbarer Nähe sitzt.

3. Ein Flughafen stellt aus meiner Sicht in Ihren Planungen kein übermäßiges Risiko dar, insbesondere weil Sie von Deutschland nach Portugal Direktflüge ohne Umsteigen und als Start einen regionalen, also vergleichsweise kleineren Flughafen wählen könnten. Solange man sich dort nicht direkt in eine größere Gruppe stellt, ist die Gefahr nicht viel größer als beim Einkauf im Supermarkt.

4. Ihr Umfeld in der Heimat: Insgesamt handelt es sich aus meiner Sicht derzeit um ein kalkulierbares Risiko. Vielleicht ist Portugal für Sie derzeit sogar bezüglich der Infektionsrisiken übersichtlicher als bei einem Leben in einem sehr großen Seniorenheim in Deutschland. Letzterer Gedanke sollte aber dennoch nicht der einzige Grund für Ihre Reise sein.

“Kein Grund, auf Besuche zu verzichten”

Ich habe von einer Freundin erfahren, dass das Virus in Europa schon mutiert ist und seine Eigenschaft geändert hat. Stimmt das?

Im Prinzip ist dieses erst vor Kurzem auf die Menschheit übergetretene SARS-Cov-2 derzeit noch sehr einheitlich. In der Tat konnte man jetzt schon einige kleinere Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Ausbruch in China und den späteren lokal weiterverbreiteten Viren finden. Das ist normal in der Entwicklung einer neuen Epidemie. Zur Frage, ob die bisher gefundenen Mutationen irgendeine Bedeutung haben, gibt es bisher nur sehr vorläufige Einschätzungen.

Meine Mutter befindet sich im Seniorenheim und ist auf meine Besuche angewiesen. Darf ich abgewiesen werden?

Es gibt keinen allgemeinen Grund in Deutschland, wegen der Ausbreitung von SARS-Cov-2 Angehörige nicht besuchen zu dürfen oder auf Besuche zu verzichten. Individuelle Ausnahmen wären, dass der Besucher selbst an Covid-19 erkrankt oder gerade aus einem Risikogebiet zurückgekommen ist. Sie sollten stets nach der genauen Begründung eines solchen Besuchsverbots fragen.

“Es geht um das persönliche Risiko”

Ist schon etwas über mögliche genetische Faktoren bekannt, die eine Infektion schwerer oder leichter verlaufen lassen?

Es gibt tatsächlich Vermutungen, dass die beim Vergleich der Ausbrüche in einzelnen Regionen und Ländern sehr unterschiedliche Schwere von Krankheitsverläufen durch genetische Eigenschaften des Infizierten beeinflusst wird. Wir sehen auch, dass Männer etwas häufiger schwer erkranken und häufiger an Covid-19 sterben – auch das ist ja ein genetischer Unterschied. Viel mehr wissen wir allerdings noch nicht. Das Rätsel, warum auch einige junge gesunde Menschen besonders schwer erkranken, ist noch nicht gelöst. Wir vermuten, dass dies neben möglichen genetischen Faktoren auch eine Frage der Infektionsdosis ist, also wie vielen Viren jemand in einer ansteckenden Situation ausgesetzt ist. Aber belegt ist das noch nicht.

Wie gefährlich ist Corona für mich als normalen gesunden Mann mit 34 Jahren wirklich? Muss ich mir Sorgen machen?

Wir haben im Verlauf dieser Infektionswelle einige Fälle gesehen, wo es auch ohne Vorerkrankung tödliche Verläufe gab. Das bedeutet, dass sich auch junge Menschen ohne Vorerkrankung im eigenen Interesse bemühen sollten, sich nicht anzustecken. Es geht dabei nicht nur um einen allgemeinen abstrakten Schutz der Gemeinschaft, sondern auch um das ganz und gar persönliche Risiko, welches für den Einzelfall bisher nicht genau vorhersagbar ist. Ihr statistisches Risiko in diesem jungen Alter ist aber sehr gering.

Der Sinn der “Bagatellkontaktregel”

In der Zeitung hieß es, dass nach einem bestätigten Fall im Straßenverkehrsamt Kunden nicht betroffen seien, weil die Kontakte alle unterhalb der sogenannten 15-Minuten-Face-to-Face-Schwelle geblieben seien. Für mich klingt das sehr befremdlich. Was bedeutet das?

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass wir Ärzte und die Behörden einen Kontakt nur dann weiterverfolgen müssen, wenn es eine bestimmte Intensität des Virenaustauschs gab. Diese Schwelle wurde für einen direkten Kontakt von mindestens 15 Minuten Dauer festgelegt. Dieser Wert ist vor allem für die Behörden relevant und für die Versorgung von Betroffenen, die keine Symptome haben. Nicht völlig auszuschließen ist, dass es im Einzelfall auch bei weniger als 15 Minuten zu einer Ansteckung kommen kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer.

Wäre es nicht sinnvoll, Menschen auch unterhalb dieser Schwelle vorsorglich zu testen?

Um unser öffentliches Leben aufrechterhalten zu können, ist eine solche, einfach praktikable “Bagatellkontaktregel” äußerst segensreich, denn sonst müssten schrittweise bald ganze Landstriche weitgehend unter Quarantäne gestellt werden, Krankenhäuser geschlossen werden und Feuerwehr und Polizei zu Hause bleiben. Auch unbedeutende Risiken würden dann immer eine Quarantäne von 14 Tagen auslösen müssen, weil es während dieser Zeit keinen Test gibt, der die “ungefährlichen” Fälle in Quarantäne erkennen würde und die Quarantänezeit dadurch verkürzt.

Ein vager Verdacht reicht nicht für einen Test

Ich war vor wenigen Tagen auf einer Messeveranstaltung mit Besuchern auch aus Italien und Frankreich. Es geht mir zwar gut, aber ich möchte mich vorsorglich testen lassen, ob ich mit Corona infiziert bin. Hausarzt, Gesundheitsamt und die Notfallambulanz im Krankenhaus weigern sich, mich zu testen. Ist das nicht unverantwortlich?

Nein, eine Testung für Sie wird nicht empfohlen und ist derzeit nicht sinnvoll, und zwar, weil ein negativer Test eine Infektion nicht sicher ausschließt. Nur der vage Verdacht auf eine Exposition reicht nicht aus – erst recht nicht, wenn Sie symptomfrei sind. Hintergrund für solche Tests ist derzeit oft der Wunsch nach einer “Unbedenklichkeitsbescheinigung” für Ausbildungsstätte oder Arbeitsplatz. Solche Bescheinigungen gibt es aber für SARS-CoV-2 nicht. Keine Untersuchung und kein Labortest kann dies leisten: Ein positiver PCR-Test auf SARS-CoV-2 zeigt zwar eine Infektion an. Ein negativer Test kann eine Infektion aber nicht sicher ausschließen. Ein Unbedenklichkeitstestat ist also nicht nur überflüssig, sondern potenziell schädlich: Er würde Betroffene in falscher Sicherheit wiegen und könnte zu leichtfertigem Verhalten verleiten.

Warum wird aktuell bei Corona so radikal gehandelt und alles unternommen, um die Krankheit zu stoppen – bei einer Influenza aber nicht?

Wir haben gegen das Coronavirus derzeit nichts in der Hand wie bei der Grippe, gegen die wir impfen können und gegen die wir sogar Medikamente haben. Bei Covid-19 bedürfen außerdem anteilig weit mehr Menschen einer intensivmedizinischen Behandlung. Wenn diese binnen kurzer Zeit ins Krankenhaus kämen, wäre sogar unser Gesundheitssystem schnell überlastet. Das ist der Grund, weshalb es sinnvoll ist, alles oder zumindest vieles zu tun, um eine Epidemie einzudämmen.

“Diabetes ist ein Risikofaktor”

Sind nach einer Infektion – auch wenn sie leicht verlaufen ist – Antikörper nachweisbar? Und ist im Nachhinein eine bereits erfolgte und danach geheilte Infektion noch nachweisbar?

Ja, die Infektionen führen zur Antikörperbildung. Allerdings gibt es bislang keinen Routinetest, um diese nachzuweisen. Zudem weiß man aus anderen Infektionen mit Coronaviren, dass die Antikörper nicht zu einer langanhaltenden Immunität führen und man sich zuweilen schon nach wenigen Monaten wieder anstecken kann.

Was ist bei Diabetes zu beachten?

Diabetes, vorrangig der sogenannte Altersdiabetes, ist ein Risikofaktor für schwerwiegende Verläufe von Covid-19. An erster Stelle der Risikofaktoren für schwere Verläufe steht die sogenannte Raucherlunge, COPD genannt. Dann kommen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – wobei der Diabetes deshalb ein besonderes Risiko darstellt, weil er oft mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht.

Immunstimulanzien: meist unnötig

Wie gefährdet sind Schwangere?

Schwangere sind durch die klassische Virusgrippe (Influenza) stark gefährdet. Für Covid-19 ist das bisher nicht bekannt, und das ist sehr beruhigend. Noch nicht absehen kann man, ob die Infektion in einer bestimmten Phase der Schwangerschaft die Gefahr für Missbildungen erhöht. Aber das ist bislang jedenfalls ein eher theoretisches Risiko.

In einem Interview mit einem Virologen sprach dieser davon, dass manche schwere Verläufe von Covid-19 auf eine Überreaktion des Immunsystems zurückzuführen sind. Ist es zu empfehlen, ein Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung des Immunsystems zu nehmen oder eher nicht?

Genau aus diesem Grund, den der Kollege nannte, sollte man auf die meist frei verkäuflichen Immunstimulanzien verzichten. Die selteneren, schweren Verläufe von Covid-19 unterscheiden sich durch eine starke Immunreaktion in der Lunge von den weniger schädlichen milden Krankheitsbildern. Immunstimulanzien könnten sich in einer Infektion in der Lunge so verhalten wie ein Streichholz im Benzinkanister. Das ist meines Erachtens ein Grund, von solchen Mitteln abzuraten und zu sagen: Das Geld für Immunstimulanzien kann man bei gesunden Menschen sparen.

Ab 60 steigt das Risiko

Gibt es Statistiken zu den betroffenen Altersgruppen?

Die Wahrscheinlichkeit für schwere und tödliche Verläufe nimmt ab dem 60. Lebensjahr zu, und sie steigt mit jedem Lebensjahrzehnt weiter an. Das ist so ähnlich wie bei der Influenza. Kinder können sich mit SARS-CoV-2 infizieren, erkrankten aber bisher praktisch niemals schwerwiegend.

Wie lange nach Auftreten der ersten Symptome ist man ansteckend?

Man muss mit drei Wochen rechnen, die man in Quarantäne bleiben muss. Das teilen aber auch die örtlichen Gesundheitsämter unmissverständlich mit und überwachen den individuellen Krankheitsverlauf. Der längste Fall von Ansteckungsfähigkeit lag bei über fünf Wochen.

Das Risiko von Massenveranstaltungen

Ich möchte am nächsten Samstag ins Stadion zum Fußball. Da meine Milz entfernt wurde, soll mein Immunsystem nicht bei 100 Prozent sein. Was würden Sie mir raten?

Eine fehlende Milz verursacht einen schwerwiegenden Immundefekt gegen bestimmte bakterielle Erreger, gegen die geimpft werden kann und sollte. Covid-19 wird aber durch ein neuartiges Virus ausgelöst, welches nicht von dem bei Ihnen beeinträchtigten Abwehrmechanismus kontrolliert wird. Trotzdem muss man sich dieser Tage die Frage stellen, ob man sich den Risiken einer Massenveranstaltung im Stadion aussetzt – falls das Spiel überhaupt stattfindet. Aber diese Überlegung gilt allgemein, unabhängig von Vorschädigungen.

Mich interessiert, ob eine HIV-Infektion ein Indikator für eine besondere Empfänglichkeit für Covid-19 bedeutet. Ich bin seit 13 Jahren mit dem HI-Virus infiziert, bekomme Medikamente und habe ein starkes Immunsystem sowie eine Viruslast unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Bei Todesopfern von Covid-19 wird oft von “Vorerkrankungen” gesprochen, die zumeist nicht spezifiziert werden. Sind Fälle HIV-infizierter Opfer bekannt?

Bei einer guten Einstellung Ihrer HIV-Infektion deutet bisher nichts darauf hin, dass Sie für eine Ansteckung oder einen schwereren Verlauf besonders empfänglich wären. Sie sollten sich vor einer Infektion wie jeder andere schützen – stärker gefährdet sind Sie aber nach derzeitigem Wissensstand nicht. Interessanterweise wissen wir, dass sogar HIV-Infizierte mit eingeschränktem Immunsystem mit der Abwehr einer für ihr Immunsystem neuen Virusinfektion – was bei SARS-CoV-2 derzeit ja immer der Fall wäre – nicht unbedingt schlechter fertigwerden als Menschen ohne HIV-Infektion. Wir wissen andererseits derzeit nicht, ob die Einnahme von Immunsuppressiva – also von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken – die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit dem Coronavirus erhöht oder deren Verlauf verschlechtert.

Wohl keine erhöhte Gefahr für Kinder mit Downsyndrom

Sind Säuglinge mit Downsyndrom besonders gefährdet?

Vermutlich nicht: Menschen mit Downsyndrom haben eine mäßige Häufung von Infekten der Atemwege, die vermutlich nur teilweise den beim Downsyndrom beschriebenen Anomalien in Funktionsparametern des Immunsystems zuzuordnen sind. Sie sind vielmehr Folge vorwiegend unspezifischer Mechanismen dieser komplexen Erkrankung. Speziell mit der Virusinfektion durch das sehr häufige RS-Virus gibt es für Kinder mit Downsyndrom gehäuft komplizierte Verläufe. Das RS-Virus ist aber für alle Kinder potenziell eine gefährliche Infektion, anders als SARS-CoV-2 – wie bereits oben beschrieben. Aus den bisherigen Fällen lässt sich keine erhöhte Gefahr für Kinder mit Downsyndrom ableiten.

Mein Mann ist 1999 wegen eines Aneurysmas im Kopf operiert worden. Ist er deswegen jetzt ein Risikopatient für das Coronavirus?

Aneurysmen im Kopf sind häufig angeborene, aber blutungsgefährdende Aussackungen von Arterien. Diese würden das Risiko bei einer Covid-19-Infektion nicht erhöhen. Wenn ein Aneurysma hingegen auf eine allgemeine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurückzuführen ist – meist ist es dann nicht im Kopf gelegen –, dann bedingt dies ein erhöhtes Risiko für Covid-19 – aber nicht wegen des Aneurysmas, sondern wegen der Herz-Kreislauf-Erkrankung.