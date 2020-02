Anstieg des Meeresspiegels durch Erderwärmung könnte fatale Folgen haben

Anzeige

Wie ernst die Lage in der Antarktis ist, zeigt nun ein erneuter Hitzerekord. Der britischen Tageszeitung "Guardian" zufolge haben brasilianische Forscher auf der Seymour-Insel eine Temperatur von 20,5 Grad gemessen.

Erst vor einer Woche, am 6. Februar, hatte die argentinische Wetterbehörde den wärmsten Tag auf der argentinischen Antarktis seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880 verzeichnet. Auf der Forschungsstation Esperanza wurde eine Temperatur von 18,3 Grad gemessen.

Globale Erwärmung: Spürbare Folgen in der Antarktis

Zu den spürbaren Folgen des Klimawandels zählt auch das Schmelzen der Eismassen, das mit der Erwärmung der Ozeane einhergeht. Hiervon ist der antarktische Westen derzeit in einem außerordentlichen Maße betroffen. Sowohl der riesige Thwaites-Gletscher als auch der Pine-Island-Gletscher verlieren täglich Eis.

Eine Besserung scheint einer aktuellen Untersuchung der Europäischen Geowissenschaften Union (EGU) nach nicht in Sicht zu sein. Die Prognosen, die im Fachmagazin „Earth System Dynamics“ veröffentlicht wurden, beziehen sich auf dieses Jahrhundert und zeigen: Allein durch das Eis in der Antarktis würde der Meeresspiegel bei unvermindertem Treibhausgasausstoß um sechs bis 58 Zentimeter ansteigen.

Hier befindet sich die Station, an der die Temperatur gemessen wurde

Damit wäre das Wachstum den Computersimulationen nach dreimal so stark wie in den vergangenen hundert Jahren. Gelinge es hingegen, die Emissionen schnellstmöglich einzudämmen, liege die Spanne zwischen vier und 37 Zentimetern.

Meeresspiegel könnte bis Ende des Jahrhunderts um 150 Zentimeter steigen

Der Einfluss der Antarktis erweist sich als die größte Unbekannte für den Meeresspiegelanstieg weltweit, aber dadurch auch als das größte Risiko. Anders Levermann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Komme neben der Antarktis noch Wasser von Gebirgsgletschern oder aus Grönland hinzu, könnte der Meeresspiegel dem Forschungsteam zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts sogar um 150 Zentimeter steigen. „Der Einfluss der Antarktis erweist sich als die größte Unbekannte für den Meeresspiegelanstieg weltweit, aber dadurch auch als das größte Risiko“, erklärte Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) der französischen Nachrichtenagentur AFP. Was die Forscher mit Sicherheit wüssten, sei „dass das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas die Risiken für die Küstenmetropolen von New York bis nach Mumbai, Hamburg oder Shanghai weiter in die Höhe treibt“.

RND