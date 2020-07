Amazonas: Schlimmste Regenwaldbrände seit 13 Jahren

Waldbrände in Russland wüten in Sibirien und im äußersten Osten

Die Waldbrände in Russland breiten sich immer weiter aus. In drei Regionen des Gebiets Magadan am Ochotskischen Meer sei am Samstag der Ausnahmezustand ausgerufen worden. In Russland brennt eine Fläche von mehr als eine Million Hektar.