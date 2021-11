Aktiver Vulkan Ätna und Tsunamis: „Kein Anlass für Schwarzmalerei“

Anzeige

Kiel. Regelmäßig und auch spektakulär ist der Ätna auf der italienischen Insel Sizilien seit Februar ausgebrochen. Doch wie wirkt sich die große Aktivität des mehr als 3350 Meter hohen Vulkans auf den Jahr für Jahr einige Zentimeter ins Mittelmeer rutschenden Hang aus? Dieser Frage wollen Forschende aus Kiel in den kommenden Wochen bei ihrer Expedition „Hazelnut“ mit dem Forschungsschiff „Meteor“ nachgehen. „Wir wollen das Tsunami-Potenzial vor dem Ätna besser verstehen“, sagt Expeditionsleiter Felix Gross. Am 21. November startet das aus 16 Forschenden bestehende Team vom niedersächsischen Emden aus.

Dass die südöstliche Flanke des Vulkans in Bewegung ist und langsam ins Meer rutscht, ist schon länger bekannt. Der wahrscheinlichste Grund dafür sei die Schwerkraft, sagte der marine Geophysiker Gross vom Center for Ocean and Society der Kieler Universität. Denn der Ätna habe sich sehr wahrscheinlich auf einer Tonschicht aufgebaut, die immensem Druck ausgesetzt sei. „Das Ganze rutscht einfach runter.“

Messen mit akustischen Sensoren

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni, des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Ätna Observatoriums in Catania (Italien) haben die Bewegungen des Hangs bereits vor Jahren mit Sensoren nachgewiesen. „Zwei bis drei Zentimeter pro Jahr rutscht der Hang ab“, sagt die Geowissenschaftlerin Morelia Urlaub von Geomar. Während sich die Bewegung über Wasser mittels Satellitendaten beobachten lasse, seien die Forschenden im Meer auf akustische Sensoren angewiesen.

Video Sizilien: Vulkan Ätna spuckt Lava und Asche 0:52 min Über dem Ätna auf der süditalienischen Insel Sizilien war am Dienstag eine große Aschewolke zu sehen. © Reuters

„Wir konnten nachweisen, dass sich die Flanke unter Wasser genauso schnell bewegt wie an Land“, sagt Urlaub. In etwa 1200 Meter Wassertiefe messen fünf Sensoren seit 2016 an der instabilen Flanke des Vulkans etwa 20 Kilometer vor der Küste ihren gegenseitigen Abstand durch akustische Signale. Bei der anstehenden Reise sollen diese mit Hilfe eines Modems ausgelesen und gewartet werden.

Tsunamis durch Abbrüche am Ätna?

Die Forschenden interessiert vor allem die Frage, wie sich die Ausbrüche auf das Abrutschen auswirken. „Sehen wir vielleicht auch eine stärkere Bewegung am Meeresboden?“, sagt Urlaub. Für Expeditionsleiter Gross ist es ein Glücksfall, dass die Sensoren während der Aktivphase des Ätna installiert sind. Dies gebe einen besonderen Einblick in diese Zeit.

Der Abbruch kleinerer Blöcke des Hangs sei theoretisch möglich, sagt der 34-Jährige. Ein solcher könne kleinere Wellen im Mittelmeer erzeugen. „Wir reden in diesem Fall aber von zwei, drei Meter hohen Tsunamis. Die sind aber eher mit einer großen Windwelle vergleichbar und fallen vielleicht auch gar nicht auf.“ Sollte sich das Abrutschen des Hangs beschleunigen und damit einen möglichen katastrophalen Tsunami ankündigen, „dann würden wir das wahrscheinlich Jahre vorher sehen“. Eine Beschleunigung könne in naher Zukunft oder in 1000 Jahren erfolgen. Für Schwarzmalerei bestehe kein Anlass.

Flughafen immer wieder vorübergehend dicht

Der an der Ostküste Siziliens gelegene Ätna hat vier Hauptkrater und hunderte Nebenkrater, aus denen bei Ausbrüchen Magma austritt. Seit Mitte Februar hat es besonders viele kleinere und größere Ausbrüche des ständig aktiven Vulkans gegeben. Die Asche des Ätna ist nicht nur für die Menschen in der Umgebung ein Problem. Es kam auch vor, dass der Flughafen in der Stadt Catania am Fuße des Vulkans den Betrieb vorübergehend einstellen musste, weil die Start- und Landebahn verschmutzt war.

Das Forschungsteam will auch Sediment-Kerne des Hangs entnehmen. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob es aufgrund der erhöhten seismischen Aktivität des Vulkans starke Veränderungen gab.

Bislang gehen die Forscher davon aus, dass die Kräfte, die aufsteigendes Magma auf die Vulkanflanken ausübt, bei dem beobachteten Abrutschen des Hangs eine eher untergeordnete Rolle spielen.