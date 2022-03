Abschaffung von Paragraf 219a: Verbände für weitere Reformen

Anzeige

Medizinerinnen und Mediziner, die in Deutschland Abtreibungen anbieten, dürfen nicht öffentlich darüber aufklären: Das verbietet der Paragraf 219a. Der Paragraf – ein Relikt aus der Nazizeit – soll nun abgeschafft werden. ProFamilia und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatten sich schon lange dafür eingesetzt und zeigen sich erfreut, würden das Abtreibungsrecht aber gerne noch weiter reformieren. Beide Verbände bieten die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor Schwangerschaftsabbrüchen an.

Sarah Clasen ist Referentin für Frauen und Gleichstellung beim Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Sie erklärt, warum die bisherige Regelung problematisch war: „Paragraf 219a hat es den Frauen schwer gemacht, sich eine gute und adäquate medizinische Versorgung zeitnah zu organisieren. Aus unseren Beratungsstellen wissen wir, dass Frauen vor einem Schwangerschaftsabbruch einen umfänglichen Informationsbedarf haben. Wichtige Fragen, die es vorab zu klären gilt, sind zum Beispiel: Bieten die jeweiligen Ärztinnen oder Ärzte Abbrüche auch bei Minderjährigen an und auch nach der zehnten Schwangerschaftswoche? Führen sie nur chirurgische oder auch medikamentöse Abbrüche durch, welche Art von Narkose wird verwendet? Und was kostet der Abbruch für Selbstzahlerinnen?“

Unterversorgung durch Ende von Paragraf 219a nicht behoben

Da es den Ärztinnen und Ärzten verboten war, diese Informationen auf ihrer Website zugänglich zu machen, hätten die Beratungsstellen das bisher in mühevoller Kleinarbeit nach Möglichkeit selbst recherchiert. Wenn sie im Internet nach Informationen suchten, seien Frauen zudem oft auf Seiten mit Falschinformationen von Abtreibungsgegnern gelandet. Die Suche nach Information habe noch dazu unnötigerweise die Zeitnot vergrößert, in die Frauen vor einem Schwangerschaftsabbruch geraten können: „Ein Abbruch ist nur in einem engen zeitlichen Fenster erlaubt und Frauen müssen in dieser Zeit gleich mehrere Termin absolvieren: Die Schwangerschaft muss festgestellt werden, es muss ein Vorgespräch beim Arzt stattfinden, die Kostenübernahme muss geklärt werden und sie müssen zur Pflichtberatung. Da ist es gut, wenn Frauen nun endlich auch die Möglichkeit haben, sich von zu Hause aus in angemessener Weise über den geplanten Abbruch zu informieren“, sagt Clasen.

Insgesamt werde die Streichung von Paragraf 219a die Lage der Frauen verbessern, aber nur, wenn diese das Glück hätten, in einer Region zu leben, in der Abtreibungen überhaupt noch angeboten werden. Denn hierbei gebe es eine medizinische Unterversorgung, das werde sich allein durch die Abschaffung von Paragraf 219a nicht ändern.

Abtreibungen spielen im Medizinstudium kaum eine Rolle

Auch ProFamilia begrüßt ausdrücklich die Abschaffung von Paragraf 219a. „Der Paragraf 219a wurde oft missverständlich als ‚Werbeverbot‘ für Abtreibungen bezeichnet. Es war aber kein Werbeverbot, sondern es wurde damit die Informationsfreiheit eingeschränkt. Ärztinnen und Ärzte durften nicht über diese medizinische Leistung aufklären“, sagt Dörte Frank-Bögner, sie ist die Vorsitzende des ProFamilia Bundesverbandes und war jahrzehntelang lang selbst in Beratungsstellen tätig, die die Pflichtberatung vor einem Abbruch anbieten. Frank-Bögner verweist auf den Fall Christina Hänel: Die Ärztin war wie auch weitere Medizinerinnen und Mediziner verklagt worden, weil sie sachliche Informationen zu den verschiedenen Verfahren bei Schwangerschaftsabbrüchen auf ihre Internetseite gestellt hatte. Unter dem Paragraf 219a war dies allen Ärztinnen und Ärzten die Abtreibungen anbieten, verboten.

Es gibt immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und immer mehr von denen, die es noch tun, gehen bald in Rente. örte Frank-Bögner ProFamilia

Um die Lage von Frauen, die in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen, zu verbessern, seien aber noch weitreichende Änderungen notwendig: „Es gibt immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und immer mehr von denen, die es noch tun, gehen bald in Rente,“ sagt Frank-Bögner. Einer der Gründe dafür: In der medizinischen Ausbildung kommen Schwangerschaftsbrüche nur sehr verkürzt vor. Zudem bieten katholische Krankenhäuser Schwangerschaftsabbrüche aus nicht medizinischen Gründen in der Regel überhaupt nicht an. Insgesamt werde es für Frauen immer schwieriger, eine Anlaufstelle zu finden: Sodass einige weiterhin in die Niederlande führen, um den Eingriff durchzuführen – ganz so wie in den 60er Jahren, ehe Abtreibungen in Deutschland legalisiert wurden.

ProFamilia fordert, dass Abtreibungen künftig im Medizinstudium in angemessener Art und Weise behandelt werden, um die Versorgungslage für Betroffene zu verbessern. „Schwangerschaftsabbrüche sind Teil der medizinischen Grundversorgung und müssen einen Platz in der medizinischen Ausbildung haben“, sagt Frank-Bögner. Zudem sollten Kliniken verpflichtet werden können, die Leistung anzubieten: „Man kann natürlich nicht einzelne Ärztinnen oder Ärzte dazu zwingen, aber durchaus von einer Klinik verlangen, dass sie ein Angebot schafft.“ Außerdem setzt sich der Verband für eine Abschaffung der Pflichtberatung und eine gesetzliche Neuregelung als Alternative zu Paragraf 218 ein, der Abtreibungen bis heute unter Strafe stellt und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei zulässt.

Wie könnte eine Neuregelung von Paragraph 218 aussehen?

Vorstellbar wäre für ProFamilia, dass auch weiterhin Fristen für eine erlaubt Abtreibung gelten, die grundsätzliche Verankerung im Strafgesetzbuch soll aber definitiv abgeschafft werden. Wie genau eine gesetzliche Neuregelung aussehen könnet, dazu lässt ProFamilia grade ein Rechtsgutachten erarbeiten. Bis heute schämten sich viele Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen oder fühlten sich schuldig, sagt Frank-Bögner. Sie hofft, dass Gesetzesänderungen zur Entstigmatisierung und Enttabuisierung beitragen können.

Genau wie ProFamilia fordert auch die Arbeiterwohlfahrt die Streichung von Paragraf 218 aus dem Strafgesetzbuch, eine verbesserte Ausbildung und die Abschaffung der Pflichtberatung. „Wir wissen aus unserer Erfahrung mit psychosozialer Beratung, die wir ja auch in anderen Bereichen anbieten, dass Druck und Zwang hierbei nicht funktionieren“, sagt Clasen. Ein Beratungsangebot sei wichtig, sollte aber freiwillig sein: „Wenn sie nicht freiwillig erscheinen, sind Frauen weniger offen dafür, alles anzusprechen, was sie bewegt.“ Der AWO sei es wichtig, dass jede Frau, deren Wunsch das ist, ihr Recht auf Abtreibung wahrnehmen kann. Andererseits müssten auch Schwangere unterstützt werden, die das Kind eigentlich gerne bekommen würden, sich aber wegen der äußeren Umstände gezwungen fühlen, das nicht zu tun. Clasen glaubt aber, dass eine Beratung dafür nicht genügt, vielmehr müssten sich politische Rahmenbedingungen für ein Leben mit Kindern verbessern: „Wir fordern zum Beispiel einen Ausbau der Kinderbetreuung, den Gender-Pay Gap zu schließen und dass Männer und Frauen sich gleichermaßen an der Betreuung der Kinder beteiligen.“