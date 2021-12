Wunsiedel: Wie eine Kleinstadt im Fichtelgebirge zum Klimavorreiter geworden ist

Anzeige

München. Das Fichtelgebirge im Norden Bayerns ist traditionell weniger für wegweisende Technologien bekannt. Falls Roland Busch nicht übertreibt, ist in der dortigen 10.000 Einwohner-Stadt Wunsiedel jedoch Revolutionäres im Gange. „Hier entsteht gerade ein unabhängiges, dezentrales Energiesystem, eine Blaupause für viele Städte und Gemeinden weltweit“, schwärmt der Siemens-Chef.

Die Stadt setzt mit einem intelligenten Energienetz und modernen Speichertechnologien komplett auf erneuerbare Ressourcen – und gilt damit als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel.

Deutschland möchte bis 2050 klimaneutral sein. Das ist noch ein weiter Weg. 2020 wurden bundesweit rund 739 Millionen Tonnen Klimagase ausgestoßen, hat das Umweltbundesamt berechnet. Die Hauptverursacher waren die Energiewirtschaft mit 221 Millionen Tonnen vor der Industrie mit 178 Millionen Tonnen und dem Verkehr mit 146 Millionen Tonnen. Der Rest entfällt auf Gebäude und Landwirtschaft.

Die Kleinstadt Wunsiedel ist vergleichsweise weit auf ihrem Weg zur Klimaneutralität, und vor Ort ist man wild entschlossen, auch noch die verbleibenden Schritte zu gehen. „Jede Kommune kann und sollte ihren Beitrag zu einer klimaneutralen Energiezukunft leisten“, sagt Marco Krasser. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel und zählt auf: Windpark und Fotovoltaikanlagen nebst Batteriespeicher, Biogas und Holzpellets, Elektrolyseur für grünen Wasserstoff (H₂), Heizkraftwerk sowie demnächst eine H₂-Tankstelle und ein Ganzjahreswärmespeicher in einem mit Wasser gefüllten Steinbruch.

Kooperationspartner Siemens

150 bis 200 Millionen Euro hätten Wunsiedel und seine Bürger in den vergangenen beiden Dekaden in ihr klimaneutrales Energiesystem der Zukunft investiert. „Wir sind gern Pioniere“, sagt Krasser. Entscheidend sei aber, dass sich möglichst alle hierzulande nun beteiligen.

Neben ihm sitzt in Person von Andreas Schmuderer der Kooperationspartner Siemens, der vieles davon ermöglicht und vor allem auch alle Bestandteile miteinander über die Sektoren Wärme, Strom und Verkehr hinweg intelligent vernetzt. Das Konzept ruft einiges Interesse hervor.

„Seit Februar 2018 hatten wir 42 Delegationen hier – vor allem von deutschen Kommunen, aber auch aus Tschechien, Südafrika oder Pakistan“, sagt der Siemens-Projektleiter über den Modellfall Wunsiedel. Eins zu eins übertragbar auf andere Kommunen sei er zwar nicht. So viele Baukästen, wie in der Kleinstadt im Fichtelgebirge zusammengekommen sind, könne man sonst selten geballt verwirklichen. Aber jede Kommune könne sich die Elemente herauspicken, die zu den eigenen Gegebenheiten vor Ort passe.

Ein Kernelement des Wunsiedler Wegs, wie die Kleinstadt ihr energiepolitisches Tun mit einigem Selbstbewusstsein nennt, ist eine der größten Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff in Deutschland. Diese wird gerade mit knapp neun Megawatt elektrischer Leistung gebaut und soll kommenden Sommer in Betrieb gehen. 1300 Tonnen grünen Wasserstoff aus überschüssiger erneuerbarer Energie soll sie jährlich produzieren. Diese fällt aus lokalen Windparks und von Solardächern der Bevölkerung an.

Hoffnungsträger grüner Wasserstoff

„Wir erzeugen an manchen Tagen bis zu 200 Prozent mehr, als unsere Bürger und Industrie bei uns an Energie benötigen“, sagt Krasser. Dieser Überschuss kann künftig als grüner Wasserstoff gespeichert oder gleich in neue Brennstoffzellen-Lkw getankt werden. „Damit lösen wir das Henne-Ei-Problem“, erklärt der Stadtwerke-Chef. Rund 200 Lkw seien aus den Betrieben Wunsiedels heraus unterwegs. Deren Besitzer würden vielfach auf Brennstoffzelle umrüsten, gäbe es dafür eine Tankmöglichkeit. Diese schaffe man nun 2022.

Der Einsatz von grünem Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Der nachhaltige Energieträger lässt sich in so gut wie allen Bereichen der Industrie und des Verkehrs einsetzen, in denen bislang fossile Rohstoffe wie Kohle, Erdöl oder Erdgas verfeuert werden. Besonders klimafreundlich wird die Wasserstoffwirtschaft, wenn der Energieträger wie in Wunsiedel dezentral erzeugt und verbraucht wird, weil dann auch noch ein langer Transport wegfällt.

Betriebe in einem Umkreis von etwa 120 Kilometer kann Wunsiedel künftig versorgen. Insgesamt würde so jährlich der Ausstoß von 13.500 Tonnen CO₂ vermieden. Aber auch Abwärme und Sauerstoff, die bei Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff entstehen, werden in Wunsiedel von dortigen Industriebetrieben genutzt. „Wir wollen keine Abfallprodukte haben und alles verwenden“, erklärt Stadtwerke-Chef Krasser das Prinzip.

Ein weiterer Vorteil: Auch bei Störungen im Stromnetz können energieautarke Kommunen wie Wunsiedel stabilisierend wirken. Als etwa Anfang des Jahres europaweit die Frequenz im Stromnetz unter einen kritischen Grenzwert gefallen sei und in Frankreich sowie Italien Fabriken vom Netz genommen werden mussten, kam in Wunsiedel binnen Millisekunden ein Batteriespeicher mit gut acht Megawatt Leistung zum Einsatz, was den Frequenzeinbruch vor Ort neutralisierte.

Das Ganze rechne sich auch finanziell, sagt Krasser. „Bis auf die Nahwärmenetze haben wir alles ohne Förderung gebaut“, betont er. Und wenn es ab 2025 rechtlich möglich wird, sich vom Energiemarkt abzukoppeln, werde Wunsiedel das tun. „Auf Basis erneuerbarer Energien können wir uns dann Stand heute günstiger als zum Börsenpreis versorgen“, sagt der Stadtwerke-Chef mit Blick auf seine Privat- und Gewerbekunden.

Dabei sind die Nordbayern jederzeit bereit, ihr über Jahrzehnte gesammeltes Wissen mit anderen Kommunen zu teilen. Nur dann könne die Energiewende in überschaubarem Zeitraum gelingen, meint der Stadtwerke-Chef. „Was bei uns 20 Jahre gedauert hat, kann man anderswo mittlerweile in fünf Jahren schaffen“, ist er überzeugt und regt zur Nachahmung an.