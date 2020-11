Wirtschaftsweisen schätzen deutsche Konjunktur besser ein

Anzeige

Die fünf Wirtschaftsweisen gehen laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) davon aus, dass sich die deutsche Konjunktur besser in diesem Jahr entwickelt, als bislang angenommen. Demnach schrumpft Deutschlands Wirtschaft 2020 lediglich um 5,1 Prozent, berichtet die Zeitung und verweist auf das neue Jahresgutachten des Sachverständigenrats.

Mit einem Minus von 5,1 Prozent würde der wirtschaftliche Schaden für Deutschland im Corona-Jahr geringer ausfallen, als im Jahr der Finanzkrise 2008. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Experten im Frühjahr noch Schätzungen veröffentlicht, die von einem bis zu doppelt so starken Einbruch der deutschen Wirtschaft ausgegangen waren. Mit ihrer Schätzung zeigen sich die Wirtschaftsweisen optimistischer als Forschungsinstitute und auch die Bundesregierung. In Berlin rechnet man bisher mit einem Minus von 5,5 Prozent, so der Bericht.

Weniger Kritik an Bundesregierung als in den Vorjahren

Die SZ berichtet weiter, dass der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten die Bundesregierung weniger als in den Jahren zuvor kritisiere und zitiert in diesem Zusammenhang aus dem Bericht: „Die Politik hat in der Krise rasch und entschlossen gehandelt“.

Da die Infektionszahlen jedoch weiter steigen, sähe der Rat weiterhin aber überall Risiken und gehe davon aus, dass die Erholung pausiere und die Wirtschaftsleistung im Winter nicht zulegen dürfte.

Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats wird am Mittwoch offiziell veröffentlicht.