“Wirtschaftsweise” schrauben Konjunkturprognose noch einmal nach unten

GroKo: Corona-Krise soll zentrale Aufgabe der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein

Am 1. Juli übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in der EU. Die Koalition aus Union und SPD hat sich daher über ihren Kurs in dieser Zeit beraten. Schlüsselrolle soll die Bewältigung der Corona-Krise in Europa sein.