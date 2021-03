Wirtschaftsweise Grimm zur MPK: „Dieses ständige Auf und Zu ist für die Wirtschaft sehr schädlich“

Der Lockdown ist verlängert, erste Branchen wie der Handel sorgen sich um die wirtschaftlichen Folgen – immerhin bleiben Einschränkungen für Geschäfte, Tourismus und Gastronomie. Wie sich die in der vergangenen Nacht gefallene Entscheidung auf die Wirtschaft auswirkt und was nun getan werden sollte, erklärt Veronika Grimm. Die Ökonomin ist Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung.

Frau Grimm, Sie haben vergangene Woche vehement gefordert, auf präzisere Maßnahmen anstatt von Lockdowns zu setzen. Ihr Eindruck von gestern Abend?

Wir sind in einer schwierigen Situation, weil wir im März gelockert haben, ohne dass eine Strategie zur Kontrolle des Infektionsgeschehens vorlag. Es waren nicht genug Tests verfügbar und es waren keine flächendeckenden Strategien zur Verfolgung von Infektionsketten vorbereitet. Im Prinzip können Lockerungen nur ausgehend von niedrigen Fallzahlen und bei genauer Überwachung des Infektionsgeschehens erfolgreich sein. Da müssen wir jetzt hinkommen – weshalb wir nun wieder im Lockdown sind, der hoffentlich schnell zu sinkenden Infektionszahlen führt.

Handel kritisiert: Schließung am Gründonnerstag kontraproduktiv

Wie hart wird denn die gestern beschlossene Verlängerung des Lockdowns die Wirtschaft treffen?

Die aktuell geschlossenen Bereiche machen nur einen relativ geringen Anteil der deutschen Bruttowertschöpfung aus. Die Wirtschaftsleistung sinkt nicht rapide, denn die Lieferketten funktionieren, die Grenzen sind offen und die Industrie produziert. Rein mit Blick auf die konjunkturellen Effekte ist das noch eine Weile tragbar. Letztendlich brauchen wir trotzdem langfristig Strategien, wie wir Bereiche wieder öffnen und das Infektionsgeschehen dann unter Kontrolle halten. Es ist nun geplant, in regionalen Modellprojekten Öffnungsschritte zu erproben, unter Nutzung von Tests und mit IT-gestützten Prozessen zur Kontaktverfolgung. Das wäre der richtige Weg.