Warum die Omikron-Variante die Wirtschaft stark verunsichert

Anzeige

Anzeige

Frankfurt. Clemens Fuest hat am Freitagmorgen den Teufel an die Wand gemalt: Lockdowns für Geimpfte. Dies sei das Szenario, das die Wirtschaft im Moment am meisten fürchte, sagte der Chef des Münchner Ifo-Instituts im Interview mit Bloomberg-TV. Wenn es wegen der Omikron-Variante des Coronavirus so weit komme, werde es vor allem den Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche treffen. Für die Industrie werde es einigermaßen glimpflich laufen.

Bislang ist noch völlig offen, wie heftig die Mutante durchschlagen wird. Die Unsicherheit unter Managerinnen und Managern, Ökonominnen und Ökonomen sowie Investorinnen und Investoren ist derzeit so groß wie lange nicht mehr. Ablesen lässt sich das am wilden Auf und Ab der Aktienkurse seit Monatsbeginn.

Weidmann ist optimistisch

Anzeige

Der scheidende Bundesbankpräsident Jens Weidmann lässt sich davon nicht irritieren. Zwar rechnet er mit einem harten Winter, geht aber davon aus, dass es im Frühjahr ein prachtvolles konjunkturelles Erblühen geben wird. „Der Aufschwung verschiebt sich etwas nach hinten“, sagte er am Freitag, als seine Behörde die Projektionen für die wirtschaftliche Entwicklung im neuen Jahr publik machte.

Video Ampelparteien: Keine neuen Schließungen von Schulen und Einzelhandel 1:21 min Bei dieser Nachricht werden Eltern, aber auch Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer aufatmen. Schulen oder Einzelhandel sollen nicht wieder flächendeckend geschlossen werden. © dpa

Weidmann erwartet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher heftig shoppen werden, wenn es wieder wärmer wird. Geld, das während der Pandemie – mangels Möglichkeiten – gespart wurde, werde dann verstärkt unter die Leute gebracht. Die Verbraucherinnen und Verbraucher würden „eine Zeit lang mehr von ihrem verfügbaren Einkommen ausgeben als noch vor der Pandemie“, so Weidmann.

Bundesbank erwartet kräftigen Aufschwung im Laufe des Jahres

Anzeige

Zu dem optimistischen Szenario der Bundesbanker gehört auch, dass sich die Lieferengpässe, die derzeit viele Unternehmen bremsen, im Laufe des nächsten Jahres in Wohlgefallen auflösen. Der Effekt könnte wuchtig sein: ein starker Schub bei den Exporten. Weidmann: „Der kräftige Aufschwung hat zur Folge, dass die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten schon ab der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wieder überdurchschnittlich ausgelastet sein werden.“

Anzeige

All dies steht aber unter dem Vorbehalt, dass „pandemiebedingte Einschränkungen dann weitgehend entfallen“. Und wenn nicht, wenn sich das Schreckgespenst Lockdown wieder breit macht? Genau diese Angst schlägt den Managerinnen und Managern derzeit offenbar stark auf die Stimmung. Der von Fuests Institut am Freitag vorgelegte Geschäftsklimaindex zeigt: Im Dienstleistungssektor sieht es so finster aus wie seit April 2020 nicht mehr.

„Wirtschaftlicher Stotterstart“

Die Erwartungen seien in Pessimismus umgeschlagen, so die Ifo-Experten und sie fügen hinzu: „Vor allem im Tourismus und im Gastgewerbe stürzen die Umfragewerte ab.“ Bei Hotels hagelt es für die Wintersaison bereits Stornierungen. Gastwirtinnen und Gastwirte in Regionen mit hohen Inzidenzen berichten von abgesagten Weihnachtsfeiern und leeren Reservierungsbüchern.

Auch im Einzelhandel sind die Sorgen groß: „Der Erwartungsindikator fiel auf den niedrigsten Stand seit Januar“, meldet das Ifo. Im Einzelhandel seien die Umfragewerte ähnlich dramatisch wie im vergangenen Winter. Der Dachverband HDE hatte schon Anfang der Woche Alarm geschlagen: Schon allein durch die jüngst eingeführte 2G-Pflicht für die Kundschaft im Weihnachtsgeschäft seien Existenzen gefährdet.

Bemerkenswert am aktuellen Ifo-Index, der als wichtigster Pulsmesser der deutschen Wirtschaft gilt, ist, dass auch im Bauhauptgewerbe der Pessimismus für die nächsten Monate merklich zugenommen hat – dabei ist die Baubranche bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen. Allerdings ist durch den Mangel an Material, zuallererst Holz und Stahl, einiges ins Stocken geraten. Das nüchterne Fazit der Volkswirte der DZ-Bank zu den Ifo-Zahlen: „Damit steht fest – in Deutschland gibt es 2022 einen wirtschaftlichen Stotterstart.“

Angst vor neuen Lieferengpässen

Wie es dann weitergeht, wird – neben der Lockdownfrage – nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten stark davon abhängen, wie es beim Materialnachschub nicht nur am Bau aussehen wird. Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa bei der Fondsgesellschaft DWS, macht darauf aufmerksam, dass der Mangel an Vorleistungsgütern in der Industrie sich allmählich auflöse. Die Frage ist allerdings, ob das ungehemmt so weitergeht.

Die schlechte Laune in der Wirtschaft hat viel damit zu tun, dass eine schnelle Ausbreitung von Omikron in vielen Schwellenländern mit extrem niedrigen Impfquoten befürchtet wird. Dort produzieren zahlreiche Zulieferer für die hiesige Industrie. Wie schnell es wieder eng werden kann, zeigt die aktuelle Sneaker-Krise. Viele Turnschuhmodelle sind derzeit nicht verfügbar, weil die Produktion wegen eines Covid-Ausbruchs in Südvietman stockt – dort wird ein Großteil der Treter hergestellt.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Und dann gibt es noch die Inflation, die für Fuest „das größte Risiko“ für die Konjunktur ist. Der von der Bundesbank prognostizierte Konsumrausch im Frühjahr könnte theoretisch Preise in die Höhe treiben, womit sich der Boom möglicherweise selbst abwürgen würde.

Anzeige

Die Frankfurter Notenbanker prognostizieren jedenfalls fürs nächste Jahr eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank hingegen erwartet ein Einpendeln bei ihrem Wunschwert von etwa 2 Prozent. Fuest bezeichnete diese Prognose als „sehr optimistisch“.