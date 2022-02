Preise für Industrie-Erzeugnisse gehen durch die Decke

Anzeige

Frankfurt. So teuer konnten Hersteller ihre gewerblichen Produkte noch nie verkaufen. Die Erzeugerpreise sind im Januar um 25 Prozent gestiegen. Das sei „der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung 1949″, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Zugleich wächst die Wirtschaft kräftig. Beides zusammen dürfte einen neuen Schub für die Inflation bringen.

Durch die Bank ging es im vergangenen Monat bei den Preisen ab Fabriktor heftig nach oben: Vom Roheisen über Düngemittel, Nadelschnittholz, Wellpappe bis zu Maschinen und Salatöl. Und natürlich gab es auch bei der Energie massive Aufschläge.

Nach den Destatis-Berechnungen gaben die Tarife für Strom im Vergleich zum Dezember vorigen Jahres – als Rekordniveaus erreicht wurden – zwar etwas (minus 2,6 Prozent) nach. Im Vergleich zum Vorjahr kam aber ein Plus von rund zwei Drittel zusammen. Noch deutlich stärker fiel der Anstieg beim Erdgas aus. Die Wiesbadener Statistiker haben mehr als eine Verdopplung der Preise (119 Prozent) errechnet.

Überdurchschnittlich wurden die Betreiber von Kraftwerken und von Industrieanlagen zur Kasse gebeten. Zugleich mussten viele Firmen Material, Komponenten und Zulieferprodukte teurer einkaufen. Wellpapier und Wellpappe, die fürs Verpacken wichtig sind, kosteten gut 40 Prozent mehr. Landwirte zahlten für Düngemittel im Schnitt zwei Drittel mehr als vor einem Jahr.

Unternehmen reichen Kosten vielfach weiter

Doch die Unternehmen konnten vielfach ihre höheren Kosten weiterreichen. So ging es laut Destatis bei Gebrauchsgütern um gut sechs Prozent nach oben. Bei Fahrzeugen waren es 3,8 Prozent. Und für Computer und andere elektronische Geräte musste sogar gut ein Fünftel mehr auf den Ladentisch gelegt werden. Insgesamt ist der Anstieg der Erzeugerpreise auch langfristig betrachtet extrem hoch.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Unternehmen derzeit die Möglichkeit haben, ihre gestiegenen Kosten weiterzureichen und höhere Preise bei der Kundschaft durchzusetzen. Das hat mit einer hohen Nachfrage zu tun. Was wiederum eine Spätfolge der Pandemie ist. Viele Anschaffungen, aber auch Urlaubsreisen und andere Freizeitaktivitäten wurden in den vergangenen zwei Jahren verschoben. Mit dem Abklingen der Pandemie wird das nun nachgeholt.

Das Marktforschungsunternehmen IHS Markit hat aus seiner monatlichen Befragung von Einkaufsmanagern herausdestilliert, dass nicht nur hierzulande, sondern in der gesamten Euro-Region die Verbrauchernachfrage insbesondere nach Dienstleistungen verschiedener Art extrem gestiegen ist. Im verarbeitenden Gewerbe hätten die Auftragseingänge ebenfalls kräftig zugelegt.

In zahlreichen Branchen werden zugleich dringend Arbeitskräfte gesucht. Nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in der Industrie. IHS Markit teilte am Montag mit: Kostendruck, der durch steigende Löhne und teure Energie verursacht werde, führe zum stärksten Anstieg der Durchschnittspreise in der Geschichte der Einkaufsmanager-Umfrage.

Noch immer Lieferengpässe

Hinzu kommt, dass vielfach immer noch Lieferengpässe bestehen, die sich allerdings allmählich verflüchtigen, was den Output erhöht. Der synchrone Ruck nach oben in vielen Ländern wirkt wie ein zusätzlicher Preistreiber. Zumal allenthalben viel Geld auf den Girokonten liegt.

Auch Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa bei der Fondsgesellschaft DWS, betont: „Die Unternehmen scheinen weiterhin in der Lage zu sein, die Preise durchzureichen. Dies ist erstmal eine gute Nachricht für die Unternehmen, für die Inflationsrate in Deutschland jedoch nicht.“

Experten erwarten, dass im Februar die Teuerung erneut zulegen wird, nachdem sie im Januar leicht gefallen war – auf 4,9 Prozent (im Vergleich zum Vorjahr). Die Volkswirte des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW erwarten nun einen Preisanstieg von 3,8 Prozent für 2022. Das Münchner Ifo-Institut kalkuliert mit vier Prozent.

Maßgeblich für die Inflationsrate dürften in den nächsten Monaten die Entwicklungen bei der Energie sein. Insbesondere beim Erdgas, auch weil es in der Industrie, zum Heizen von Wohnungen und für die Stromerzeugung benötigt wird. Wie gewaltig die Verwerfungen hier sind, lässt sich an den Börsenpreisen ablesen: Am Montag kostete niederländisches Gas, das für Europa maßgeblich ist, knapp 74 Euro pro Megawattstunde.

Das ist fast viermal so viel wie im letzten Vor-Pandemie-Winter 2019, als die Wirtschaft ebenfalls florierte. Hier kommt zum großen weltweiten Energiehunger, dass der Ukraine-Konflikt in Kombination mit spärlich gefüllten Gasspeichern die Spekulationen über steigende Preise anheizt.