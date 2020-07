Wirecard-Skandal: Rechnungshof untersucht mögliche Fehler der Bafin und des Ministeriums

Wirecard-Skandal: Weitere Festnahme bei Finanzdienstleister

Im Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard hat es eine weitere Festnahme gegeben. Der Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft, die ihren Sitz in Dubai hat, wurde am Montag in München festgenommen. Der Mann sei in mehrere Betrugsfälle verwickelt gewesen.