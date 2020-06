Wirecard muss Bilanzvorlage erneut verschieben

Anzeige

Aschheim. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY habe das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, teilte der Dax-Konzern Wirecard am Donnerstag in Aschheim bei München mit.

