Wirecard: Ex-Chef Braun zahlt Kaution - Gibt es auch einen Haftbefehl gegen Vorstand Marsalek?

Der im Milliardenskandal beim Dax-Konzern Wirecard unter Verdacht stehende frühere Vorstandschef Markus Braun hat die fünf Millionen Euro Kaution für seine Freilassung aus der Untersuchungshaft bezahlt. Das sagte ein Sprecher des Münchner Amtsgerichts am Mittwoch auf Anfrage der dpa. Das Geld sei noch am Dienstagnachmittag hinterlegt worden, Braun wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt.

Der Österreicher ist nun auch nicht mehr größter Aktionär von Wirecard, nachdem er einen Großteil seiner einst sieben Prozent Aktienanteil verkauft hat. Das geht aus einer Wirecard-Pflichtmitteilung an die Börse hervor. Braun war gemessen an seinen Aktien einmal Milliardär, bleibt aber rechnerische Multimillionär. Spekulationen gibt es indessen um seinen ehemaligen Vorstandskollegen Jan Marsalek, den Wirecard jüngst fristlos gefeuert hat.

Gibt es einen Haftbefehl gegen Marsalek?

Marsalek war im Vorstand unter anderem verantwortlich für das Asien-Geschäft und damit das Zentrum aller mutmaßlichen Betrügereien. So sind gut 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich auf philippinischen Treuhandkonten liegen sollten, bislang spurlos verschwunden. Die Konten existieren nicht. Ob auch gegen Marsalek ein Haftbefehl ausgestellt wurde, lässt die Münchner Staatsanwaltschaft offen. Rechtsexperten vermuten das, womit sich Marsalek auf der Flucht befände. Ermittelt wird gegen ihn schon seit Anfang Juni. Er soll sich mittlerweile in der philippinischen Hauptstadt Manila aufhalten und mit der deutschen Justiz in Kontakt stehen, will die Süddeutsche Zeitung erfahren haben. Die Münchner Ermittler schweigen dazu.

Marsalek will auf den Philippinen angeblich wichtige Dokumente beschaffen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Der Ex-Vorstand von Wirecard war auch für die Auswahl des Treuhänders verantwortlich, der die Treuhandkonten bei den beiden philippinischen Banken BDO und BDI hätte einrichten sollen. Marsalek ist damit eine Schlüsselfigur des ausufernden Skandals, der mittlerweile auch die deutsche Finanzaufsicht Bafin zu einer Ausweitung ihrer Strafanzeige gegen Wirecard veranlasst hat.

Schicksal von Wirecard könnte sich diese Woche entscheiden

Anfang Juni hatte die Bafin bei der Staatsanwaltschaft München Anzeige wegen irreführenden Aussagen in zwei Wirecard-Pflichtmitteilungen erstattet. In einer Nachtragsanzeige zieht die Bafin nun auch die Bilanzen der Jahre 2016 bis 2018 in Frage. Es bestehe der Verdacht, dass dort Umsätze und Vermögensgegenstände überhöht und damit falsch dargestellt worden sind. Das deckt sich mit Erkenntnissen von Wirtschaftsprüfern und Staatsanwälten.

Das Schicksal von Wirecard selbst könnte sich indessen diese Woche entscheiden. Im Fokus steht dabei ein Ende Juni auslaufender Kredit eines Bankenkonsortiums über zwei Milliarden Euro. Sollte er nicht verlängert werden, droht Wirecard ein existenzgefährdender Liquiditätsengpass. Die Banken müssten dann aber wohl auch ihre zwei Milliarden Euro abschreiben, weshalb sie an einem Überleben von Wirecard interessiert sind. Möglicherweise reicht ein Entgegenkommen der Banken dafür nicht mehr aus. Denn nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wenden sich erste Wirecard-Kunden vom Unternehmen ab.

Video Wirecard-Skandal: Darum steckt der Konzern so tief in der Krise 2:01 min Der Dax-Konzern Wirecard steckt mitten in der Krise. Das RND beleuchtet, was hinter dem Unternehmen steckt und wie es sich selbst ins Aus geschossen hat. © Thomas Magenheim/RND/Nils Weinert

Genannt werden unter anderem ein Fahrdienstleister aus Singapur und der französische Telekomkonzern Orange. Kritisch wird es für Wirecard, falls auch Kreditkartenanbieter ihre Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München aufkündigen. Wirecard verfügt über eine eigene Banklizenz und gibt über Visa, Mastercard & Co eigene Karten aus. Bricht Wirecard das Geschäft weg, weil Kunden im großen Stil von der Fahne gehen, kann auch eine Verlängerung der Kreditlinien nichts mehr retten.