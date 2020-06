Wirecard-Chef am Pranger: Wer ist Markus Braun?

Börse: Dax-Anleger zeigen sich risikofreudig

Der Dax knüpft am Montag an seine jüngsten Kursgewinne an. Zuvor hatten sich bereits am Freitag die Anleger an der New Yorker Börse und auch am Montagmorgen die Investoren in Asien risikofreudig gezeigt und für positive Vorgaben gesorgt. Im Fokus steht vor allem wieder Wirecard.