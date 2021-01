Winterwetter in Norddeutschland: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Anzeige

Berlin. Wegen witterungsbedingter Störungen gibt es derzeit in weiten Teilen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins starke Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Mehrere Orte seien voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden nicht mit dem Fernverkehr erreichbar, darunter Bremen, Kiel, Lübeck und Westerland, teilte die Deutsche Bahn am Freitagabend mit. Bei der Suche nach konkreten Reiseverbindungen der Bahn werden unter anderem Weichenstörungen wegen Schnee und Eis im Raum Hannover und Hamburg angegeben.

Stillstand zwischen Hamburg, Bremen und Hannover

Auf mehreren Strecken musste der Fernverkehr demnach komplett eingestellt werden: Hannover-Bremen, Hamburg-Bremen sowie Hamburg-Hannover. Ein Busersatzverkehr sei in Planung, hieß es. Zwischen Hannover und Frankfurt/Main seien die Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr stark eingeschränkt.

Zuvor hatte der Bahnbetreiber Metronom mitgeteilt, dass er wegen schwieriger winterlicher Witterungsbedingungen am Freitagabend seinen Zugverkehr in Niedersachsen komplett einstellt. „Eisregen und Schnee haben große Teile der Eisenbahnstrecken in Niedersachsen lahmgelegt. Dies betrifft auch metronom, enno und erixx“, teilte das Unternehmen in Uelzen mit. Insbesondere eingefrorene Weichen, Schnee und vereiste Oberleitungen sorgten dafür, dass eine sichere Fahrt nicht mehr möglich sei.

Daher sei zur Sicherheit der Fahrgäste entschieden worden, den Zugverkehr auf den Strecken des metronom, enno und erixx nach und nach geordnet einzustellen. Alle Zugfahrten enden an ihrem Zielbahnhof. Bis voraussichtlich 23.00 Uhr werde der Zugverkehr des metronom, enno und erixx vollständig eingestellt, hieß es weiter.

„Für den Samstagmorgen erwarten wir weiterhin starke Beeinträchtigungen auf den Strecken, sofern die Weichen über Nacht nicht repariert werden können“, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit. „Bitte vermeiden Sie wenn möglich auch morgen früh Fahrten, oder informieren sich in der elektronischen Fahrplanauskunft.“

Weiter schreibt der Bahnbetreiber mit Blick auf seine Fahrgäste: „Es tut uns wirklich leid, wir fahren Sie gerne – auch im Winter. Aber eingefrorene Weichen stoppen selbst die besten Lokführer.“