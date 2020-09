Willkommen im Tarifdschungel: So kompliziert ist es wirklich, ein E-Auto zu laden

Anzeige

In Deutschland drängen – auch dank staatlicher Förderung – immer mehr E-Autos auf den Markt. Doch wer einen Stromer fährt, macht auch ernüchternde Erfahrungen: "Das Laden ist definitiv komplizierter als das Tanken beim Benziner”, sagt Gregor Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Denn vor allem, wenn man unterwegs zu einer öffentlichen Ladesäule muss, drohen allerlei Tücken. Eine Übersicht über die Tücken, die Ladesäulen mit sich bringen.

Wie schwierig ist es, ein E-Auto zu laden?

Insgesamt ist es zuletzt einfacher geworden, an öffentlichen Ladesäulen Strom zu tanken. “Es gibt einen immensen Zuwachs an Säulen”, sagt Kolbe. Auch seien längst Standards bezüglich möglicher Stecker etabliert worden, lediglich manche ältere E-Autos aus Japan hätten noch Kompatibilitäts-Probleme. “Nicht zufriedenstellend” sind für Kolbe vor allem das Bezahlsystem und die damit verbundene Tariflandschaft. “Man kommt immer wieder an Ladesäulen, an denen man nicht oder nur sehr teuer laden kann”, warnt der Verbraucherschützer.

Was hat es mit den unterschiedlichen Tarifen auf sich?

Anders als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor kann mit dem E-Auto meist nicht einfach “tanken” und danach beim jeweiligen Strom-Anbieter bar oder per Karte bezahlen. Stattdessen sind sogenannte Ladekarten üblich, die an einzelne Ladesäulen-Netze gekoppelt sind. Wer etwa eine Ladekarte von EnBW hat, kann damit bei Ladesäulen von EnBW bezahlen, meist wird das Geld nach Nutzung der Karte vom Konto abgebucht. Im Regelfall ist mit den Ladekarten auch die Nutzung von Säulen anderer Anbieter möglich. Verbunden ist das oft mit Aufpreisen, die sich je nach Ladesäule und Karte erheblich unterscheiden können.

Wie lädt man abseits des eigenen Netzes?

Abseits des Netzes des eigenen Ladekarten-Anbieters gibt es zwei Varianten zu laden: Entweder man fährt zu einem der Roaming-Partner und kann auf dessen Netz mit vergleichsweise niedrigen Aufschlägen zugreifen. Oder man nutzt das sogenannte Ad-Hoc-Laden, dass bei allen Ladesäulen möglich sein sollte – aber oftmals saftige Preisaufschläge mit sich bringt. Bei Ladesäulen von Ionity kostet die Kilowattstunde für Ionity-Karteninhaber meist zwischen 30 und 40 Cent, bei Ad-Hoc-Kunden sind es 79 Cent. Wer wie tief in die Tasche greifen muss, ist letztendlich oft intransparent. “An Ladesäulen gibt es oft fünf bis zehn Tarife, das macht es sehr unübersichtlich”, warnt Kolbe. “Hier tappen Verbraucher regelmäßig in Kostenfallen”, warnt auch der ADAC.

Welche Ladekarte lohnt sich?

Verbraucherschützer Kolbe betont, dass es sinnvoll sein kann, mehrere Karten zu benutzen. Entscheidend ist, wie das Fahrzeug genutzt wird: Wer ausschließlich am Heimatort unterwegs ist, ist möglicherweise mit einer Ladekarte des dortigen Energieversorgers zufrieden. Wer öfter – etwa bei Dienstreisen – in die selbe Region fährt, kann sich von dort eine zweite oder dritte Ladekarte zulegen – oder von vornherein einen Anbieter mit günstigem Roaming-Konditionen auswählen. Hier lohnt sich der Preisvergleich, weil viele Ladekarten zusätzlich zum Kilowattstundenpreis eine Grundgebühr kosten. Auch die Autohersteller bieten für ihre Kunden Ladekarten an, bei deutschen Fabrikaten oftmals mit vergleichsweise günstigen Konditionen für das Ionity-Schnellladenetz. Zu den Tesla-Superchargern bekommen übrigens nur Tesla-Kunden Zugang, dort funktioniert keine andere Ladekarte.

Was ist ein fairer Preis für Autostrom?

Letztendlich ist es schwer, einen fairen Preis für den Autostrom zu bestimmen, denn wie sehr sich die Kilowattstunde lohnt, hängt vom Fahrverhalten ab. Volker Quaschning, Professor für regenerative Energien an der HTW Berlin, empfiehlt deshalb eine Faustformel: Davon ausgehend, dass ein durchschnittlicher Stromer 15 bis 20 Kilowattstunden und ein durchschnittlicher Verbrenner 4,5 bis 6 Liter verbraucht, müsste die Schmerzgrenze beim Autostrom ihm zufolge bei etwa 30 bis 45 Cent liegen. “Der Großteil der Tarife überschreitet das”, warnt der Wissenschaftler. “Will man die Klimakatastrophe stoppen, darf in 15 Jahren kein Verbrenner mehr unterwegs sein”, mahnt der Wissenschaftler zugleich – und befürchtet, dass der Tarifdschungel die Umstellung bremsen könnte.

Wie findet man eine günstige Ladesäule?

“Man sollte sich vorab informieren, was der Ladevorgang kostet”, rät Kolbe. Es sei möglich, die Preise und Standorte von Ladesäulen mit Apps zu vergleichen, auch gebe es Vergleichsportale von E-Auto-Enthusiasten. “De facto sind die Preise nicht immer aktuell, auch strandet man manchmal an belegten oder defekten Säulen”, sagt Kolbe allerdings über den Stand der Technik. Und schlussendlich verfügt auch nicht jede Säule über ein geeichtes Messgerät – was ebenfalls zur Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung führen kann. Kolbe empfiehlt deshalb, Rechnungen genau zu prüfen und bei Unklarheiten auf die Kulanz der Anbieter zu pochen.

Zeichnen sich Verbesserungen ab?

Grundsätzlich ist die Ladesäulen-Landschaft noch jung, viele Anbieter sind auf der Suche nach funktionierenden Geschäftsmodellen und Tarifen. Kolbe zufolge verschwinden nun zumindest die letzten Ladesäulen mit Minutentarifen – die Abrechnung pro Kilowattstunde setzt sich also durch. Auch gibt es immer mehr Roaming-Vereinbarungen zwischen Autostrom-Anbietern. “Man braucht nicht mehr sechs, sondern eher zwei bis drei Karten zum Strom tanken”, sagt Kolbe. Ein wirklich einheitliches und idealerweise europaweit funktionierendes Bezahlsystem zeichnet sich ihm zufolge hingegen nicht ab. Zwar habe Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein solches ins Gespräch gebracht. “Doch das spiegelt sich bislang nicht in der Politik wider.”