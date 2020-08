Wieder mehr als eine Million Arbeitslosenhilfe-Anträge in den USA

Anzeige

Washington. In den USA fordern in Corona-Zeiten wieder mehr Arbeitslose finanzielle Unterstützung an. Die Zahl der Anträge auf Erwerbslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche auf 1,1 Millionen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen zwei Wochen wurden noch rückläufige Werte gemeldet. Zugleich sei die Gesamtzahl der Empfänger von Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche von 15,5 auf 14,8 Millionen gesunken. Diese erhalten nun weitaus weniger, weil eine wöchentliche 600-Dollar-Direktzahlung des Bundes für Millionen in der Corona-Pandemie arbeitslos gewordene Bürger kürzlich auslief. Verhandlungen im Kongress über eine Verlängerung der Hilfe - wenngleich diesmal ein geringerer Betrag - sind praktisch zum Erliegen gekommen.

Das bedeutet, dass die Betroffenen jetzt mit deutlicher weniger Unterstützung der jeweiligen US-Staaten über die Runden kommen müssen - und viele ein größeres Risiko einer Zwangsräumung tragen.

Konsumlaune in den USA ist weiter schwach

Präsident Donald Trump hat per Dekret Arbeitslosenhilfen von 300 Dollar pro Woche angeordnet, die von einem Katastrophenschutzfonds umgeschichtet werden sollen. 25 Staaten haben auch schon angekündigt, die Gelder anfordern zu wollen, müssen dafür aber ihre PC-Systeme auf den neuesten Stand bringen. Andere Staaten prüfen den Schritt noch, zwei weitere lehnten indes ab. Das Zögern einiger Staaten bei der nötigen Überarbeitung ihrer Erfassungssysteme für Arbeitslosenhilfe dürfte auch damit zu tun haben, dass sie von einer Verabschiedung eines neuen Corona-Hilfspakets durch den Kongress ausgehen, der mehr Mittel bereithält und keiner IT-Änderungen bedarf.

Die jüngsten Daten zur US-Arbeitslosigkeit belegen, dass die Wirtschaft nach wie vor unter der Corona-Pandemie ächzt - trotz einer Aufhellung im Immobiliensektor. Auch Autoverkäufe zogen zuletzt an. Aber die Konsumlaune ist mit Blick auf Reisen und Unterhaltung weiter schwach. Und die Arbeitslosenrate verharrt mit 10,2 Prozent auf hohem Niveau.