Weselsky will’s wissen

Berlin. Claus Weselsky hat viele Beinamen bekommen in seiner 13 Jahre währenden Amtszeit als Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Wenige davon waren schmeichelhaft. Die „Bild“-Zeitung nannte ihn beim letzten großen Bahnstreik 2014/2015 den „Größen-Bahnsinnigen“.

Treffender aber ist der Titel „Deutschlands letzter Gewerkschaftsboss”. Das ist die Rolle, die der 62-Jährige ausfüllt – ein Kämpfer gegen „die da oben”. Dass hier ein CDU-Mitglied gegen einen Staatskonzern kämpft, gibt der Rolle einen ironischen Nebenaspekt. Dass Angehörige linker Parteien viel mehr Verständnis für den Streik haben als Wähler seiner Partei, ist eine weitere Umdrehung.

Mit Trenchcoat und GDL-Basecap vor dem Hochhaus des Staatskonzerns Deutsche Bahn in Berlin, lautstark unterstützt von treuen Anhängerinnen und Anhängern und den Co-Bossen der Partnerorganisationen im Deutschen Beamtenbund – aus solchen Terminen schöpft Weselsky Kraft.

Diese Kraft können DB-Management und Fahrgäste der Bahn in Kürze wieder zu spüren bekommen. Für die GDL geht es in dieser Tarifauseinandersetzung um ihre Existenz. Das Tarifeinheitsgesetz, das bei der Bahn nun in Kraft getreten ist, bevorzugt die größere Konkurrenzgewerkschaft EVG. Weselskys GDL und die EVG sind einander in inniger Feindschaft verbunden.

In seinem Element: GDL-Chef Claus Weselsky vor der DB-Zentrale am Potsdamer Platz © Quelle: Jan Sternberg/RND

Doch die EVG hat einen Fehler gemacht: Sie hat 2020, unter dem Eindruck der Pandemieausnahmesituation, einem schlechten Tarifabschluss zugestimmt. Das räumen unter der Hand inzwischen alle Beteiligten ein. Weselsky zielt höher – und könnte gewinnen.

Das ist aber nur das eine. Seine Kampagne zielt mindestens so stark auf Respekt wie aufs Geld. Und da trifft er einen Nerv im Riesenkonzern, der für die Verkehrswende das Angebot ausweiten will, aber dafür die Beschäftigten belastet.

Klagen über chaotische Dienstpläne und Stress im Schichtbetrieb häufen sich. Weselskys Lieblingswort ist „ehrenwert”. Das verfängt bei den stolzen Eisenbahnern. An der Endstation ist dieser Gewerkschaftsboss noch lange nicht.