Werner Hoyer: Der „Banker des Jahres“ ist eigentlich ein Politiker

Berlin. Ein Banker im klassischen Sinne ist Werner Hoyer eigentlich nicht. Der 69-jährige Volkswirt saß 25 Jahre für die FDP im Deutschen Bundestag, er war stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Trotzdem darf Heuer, der seit 2012 Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) ist, sich fortan „European Banker of the year“ nennen. Am Montagabend wurde ihm die Auszeichnung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Frankfurt überreicht.

Gewählt wurde Hoyer von der „Gruppe 20+1“, einer Vereinigung von Finanzjournalisten. Eigentlich sollte er den Preis bereits für das Jahr 2019 bekommen, coronabedingt war die Feierstunde verschoben worden.

Die Jury ehrte Hoyers Engagement für Europa und den Klimaschutz. So trage die EIB mit ihren Förderprogrammen maßgeblich zur Stabilisierung der EU bei, außerdem treibe die Förderbank unter Hoyers Führung den Klimaschutz voran. Die EIB sei etwa die erste internationale Finanzinstitution, die ihre Investitionen in fossile Brennstoffe gestoppt habe.

„Die Vorstellung, nach mehr als 30 Jahren in der Politik, heute diese Auszeichnung zu erhalten, und damit in die Fußstapfen von so gestandenen Bankiers wie Jean-Pierre Mustier, Axel Weber, oder David de Rothschild zu treten, fällt mir noch immer schwer“, sagte Hoyer in seiner Dankesrede im großen Festsaal des Frankfurter Rathauses „Römer“. Er nehme den Preis aber gerne im Namen der fast 4000 Mitarbeiter der Europäischen Investitionsbank an.

Hoyer mahnte Politik und Wirtschaft, beim Klimaschutz noch eine Schippe drauf zu legen. „Wir alle wissen, dass die Jahre bis 2030 unsere letzte Chance sind, eine Katastrophe abzuwenden.“ Wenn es gelingen solle, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann müssten die EU-Staaten in diesem Jahrzehnt in jedem Jahr 350 Milliarden Euro in Innovationen investieren.