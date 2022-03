Mastercard und Visa stellen Geschäfte in Russland ein

Anzeige

Mastercard und Visa stellen ihren Betrieb in Russland ein. Diesen jüngsten Schlag gegen das Finanzsystem des Landes nach der Invasion in die Ukraine teilten die Zahlungsdienstleister am Samstag mit.

Mastercard sagte, dass Karten, die von russischen Banken ausgegeben werden, nicht mehr vom Netzwerk des Unternehmens unterstützt würden und jede Karte, die außerhalb des Landes ausgegeben werde, nicht in russischen Geschäften oder an Geldautomaten funktioniere. „Wir nehmen diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Man habe den Entscheidung nach Gesprächen mit Kunden, Partnern und Regierungen getroffen.

Visa erklärte, es arbeite mit Kunden und Partnern in Russland zusammen, um alle Visa-Transaktionen in den kommenden Tagen einzustellen. „Nach dem unprovozierten Einmarsch Russlands in die Ukraine und den inakzeptablen Ereignissen, die wir miterlebt haben, sehen wir uns zum Handeln gezwungen“, sagte Al Kelly, Chairman und Chief Executive Officer von Visa.

„Dieser Krieg und die anhaltende Bedrohung des Friedens und der Stabilität erfordern, dass wir im Einklang mit unseren Werten reagieren.“