Wegen Hamsterkäufen: Tafeln können weniger Lebensmittel verteilen

27.02.2020, Berlin: Große Lücken sind in den Regalen mit Konserven in einem Supermarkt an der B1 zu sehen. Die Angst vor dem Coronavirus sorgt für Hamsterkäufe in Deutschland. Dosen mit lang haltbaren Lebensmitteln werden gerade oft verkauft. Foto: Paul Zinken/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++. © Quelle: Paul Zinken/dpa