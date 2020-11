Wegen Glassplitter: Forellenkaviar von Aldi Nord wird zurückgerufen

Schwarzer Handel und rote Zahlen

Heute ist Black Friday, der vielleicht schönste Tag des Jahres für den Onlinehandel. Keinen schwarzen Tag will hingegen Bildungs- und Familien­ministerin Franziska Giffey erleben – sie soll heute trotz Plagiatsaffäre zur neuen SPD-Chefin Berlins gewählt werden. Und in der Nacht legte der Haushalts­ausschuss den letzten Schliff an den Bundeshaushalt 2021, der Deutschland knapp 180 Milliarden Euro neue Schulden bringen soll.