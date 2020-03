Wegen Coronavirus: Auch die englische Notenbank senkt den Leitzins

Anzeige

Die britische Zentralbank hat aufgrund des neuen Coronavirus den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gekürzt. Das werde “helfen, Unternehmen und das Verbrauchervertrauen zu einer schwierigen Zeit zu unterstützen”, teilte die Bank of England am Mittwoch mit. Die Auswirkungen des Virus auf die britische Wirtschaft könnten erheblich sein.

In Großbritannien hat es bislang 373 bestätigte Fälle des neuen Coronavirus gegeben. Sechs Menschen starben. Die britische Regierung sollte am (heutigen) Mittwoch weitere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft bekanntgeben.

Am Donnerstag entscheidet die EZB

Zuletzt hatten mehrere Notenbanken, darunter die US-Zentralbank FED, die Leitzinsen gesenkt, um den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus entgegen zu wirken. Die Hoffnung ist, dass dadurch unter dem Strich Kredite für die Wirtschaft verbilligt werden - was das Wachstum ankurbeln könnte.

In der Euro-Zone entscheidet möglicherweise am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) über eine weitere Ausweitung dieser sogenannten expansiven Geldpolitik. Bislang hatte die Zentralbank noch abgewartet, aber bereits versichert, sie beobachte die wachsende Unsicherheit und steigende Risiken für die Konjunktur genau. „Wir sind bereit, bei Bedarf geeignete und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, die den zugrunde liegenden Risiken angemessen sind“, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärt.

Der EZB-Rat um die neue französische EZB-Chefin trifft sich an diesem Donnerstag in Frankfurt. Volkswirte erwarten, dass die EZB ihren Einlagezinssatz von bislang minus 0,5 Prozent weiter um 0,1 Punkte drücken könnte. Außerdem könnte sie das Volumen ihrer Anleihekäufe erhöhen und so mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf schleusen. Eine Leitzinssenkung kommt nicht in Betracht, weil der Leitzins, zu dem sich Banken mit EZB-Geld versorgen, bereits seit mehreren Jahren bei null Prozent liegt.

RND/AP/dpa/hö