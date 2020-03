Website gestartet: Bauern suchen im Netz nach Erntehelfern

Anzeige

Anzeige

Berlin. Wer in der Coronavirus-Krise nicht wie gewohnt Arbeit, Studium oder Ausbildung nachgehen darf, kann Landwirten Hilfe anbieten. Das Interesse ist offenbar groß: Das unter anderem vom Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützte Portal “Das Land hilft” war zum Start am Montagmittag wegen zahlreicher Abrufe teils überlastet.

Bauern können dort Arbeitsangebote einstellen, Interessierte ihre Mitarbeit anbieten - was offenbar Not tut. Unseren Landwirten fehlen bis zu 300.000 Arbeitskräfte, schreibt das Landwirtschaftsministerium.

Viele Arbeitssuchende, bislang wenig Arbeit

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bislang hält sich die Zahl der Arbeitsangebote auf der Plattform allerdings nicht in Grenzen - während sich schon zahlreiche Freiwillge gemeldet haben. Eine ähnliche Plattform zur Arbeitsvermittlung in der Landwirtschaft betreibt der Bauernverband mit seiner Seite “Saisonarbeit in Deutschland”.

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Wegen Reisebeschränkungen fehlen Erntehelfer

Anzeige

Viele Landwirtschaftsbetriebe befürchten kurz vor der Spargelsaison Engpässe bei Erntehelfern vor allem aus Osteuropa. Saisonarbeiter fragen sich auch, ob und wie sie angesichts der Corona-Lage wieder heimkehren können. Zudem gibt es Reisebeschränkungen in der EU.

Mittelfristig will das Landwirtschaftsministerium die Plattform ausbauen. Dann sollen verschiedene Branchen dort Arbeit suchen können und Freiwillige aus verschiedenen Bereichen ihre Arbeitskraft anbieten.

RND/dpa